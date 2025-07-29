Секрет шведского утра: этот ингредиент в кофе меняет всё

Кофе с яйцом — это необычное, но невероятно популярное блюдо в Швеции. Для многих это звучит как кулинарный эксперимент, однако для жителей Скандинавии этот напиток стал частью утреннего ритуала. Почему же он так популярен?
Скандинавский способ начать день
Завтрак со шведским кофе — это не просто традиция, а способ насладиться утренним временем. Хотя идея добавлять яйцо в кофе может показаться странной, результат получается изысканным.
Добавление яйца делает кофе более кремовым, уменьшает горечь и облегчает его усвоение. Яичный белок связывает танины в кофе, снижая его кислотность и улучшая вкус, даже для тех, у кого чувствительный желудок.
Кроме того, яичная скорлупа также играет свою роль. Она обладает щелочными свойствами, нейтрализуя кислотность кофе и улучшая самочувствие после его употребления, пишет pizzalabpraha.cz.
Польза для здоровья и фигуры
Кофе с яйцом не только вкусный, но и полезный для здоровья. Он благотворно влияет на печень, так как содержит витамины A, D, E и минералы, такие как кальций и фосфор, которые способствуют её функционированию.
Этот напиток также помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови благодаря своим насыщающим свойствам. Он подходит людям с рефлюксом или проблемами пищеварения, так как имеет пониженную кислотность и не горький вкус.
Для тех, кто занимается спортом или стремится похудеть, кофе с яйцом может стать отличным источником белка, который помогает сохранить мышечную массу и поддерживать здоровье.
Приготовить этот напиток несложно, хотя и нужно следовать нескольким шагам:
Ингредиенты:
Приготовление:
Кофе готов! Его можно подавать горячим или холодным, а также добавлять сахар, растительное молоко или наслаждаться натуральным вкусом.
Кофе с яйцом (вьет. Cà phê trứng) — вьетнамский напиток, который традиционно готовят из яичных желтков, сахара, сгущённого молока и кофе «робуста».
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