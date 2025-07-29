Секрет шведского утра: этот ингредиент в кофе меняет всё

Шведы в восторге: зачем добавлять яйцо в кофе — польза и рецепт

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе с яйцом — это необычное, но невероятно популярное блюдо в Швеции. Для многих это звучит как кулинарный эксперимент, однако для жителей Скандинавии этот напиток стал частью утреннего ритуала. Почему же он так популярен?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интеллектуальное лето

Скандинавский способ начать день

Завтрак со шведским кофе — это не просто традиция, а способ насладиться утренним временем. Хотя идея добавлять яйцо в кофе может показаться странной, результат получается изысканным.

Добавление яйца делает кофе более кремовым, уменьшает горечь и облегчает его усвоение. Яичный белок связывает танины в кофе, снижая его кислотность и улучшая вкус, даже для тех, у кого чувствительный желудок.

Кроме того, яичная скорлупа также играет свою роль. Она обладает щелочными свойствами, нейтрализуя кислотность кофе и улучшая самочувствие после его употребления, пишет pizzalabpraha.cz.

Польза для здоровья и фигуры

Кофе с яйцом не только вкусный, но и полезный для здоровья. Он благотворно влияет на печень, так как содержит витамины A, D, E и минералы, такие как кальций и фосфор, которые способствуют её функционированию.

Этот напиток также помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови благодаря своим насыщающим свойствам. Он подходит людям с рефлюксом или проблемами пищеварения, так как имеет пониженную кислотность и не горький вкус.

Для тех, кто занимается спортом или стремится похудеть, кофе с яйцом может стать отличным источником белка, который помогает сохранить мышечную массу и поддерживать здоровье.

Как приготовить кофе с яйцом?

Приготовить этот напиток несложно, хотя и нужно следовать нескольким шагам:

Ингредиенты:

2 чайные ложки свежемолотого кофе средней обжарки;

1 свежее яйцо в скорлупе;

2 стакана воды.

Приготовление:

Налейте 1 стакан воды в кастрюлю и доведите до кипения. Тщательно вымойте яйцо и бланшируйте его в кипящей воде. Разбейте яйцо в миску, добавьте молотый кофе и перемешайте до однородной массы. Когда вода закипит, добавьте смесь яиц и кофе в кастрюлю, постоянно помешивая. Добавьте измельчённую яичную скорлупу и варите 5 минут. Добавьте второй стакан воды и варите ещё 2 минуты. Процедите напиток через сито или френч-пресс.

Кофе готов! Его можно подавать горячим или холодным, а также добавлять сахар, растительное молоко или наслаждаться натуральным вкусом.

Уточнения

Кофе с яйцом (вьет. Cà phê trứng) — вьетнамский напиток, который традиционно готовят из яичных желтков, сахара, сгущённого молока и кофе «робуста».



