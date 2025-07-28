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Арбузный лайфхак: как нарезать и сохранить сочность надолго

5 дней свежести: как правильно нарезать и хранить арбуз, чтобы он оставался сочным
2:22
Еда

Летом арбуз часто воспринимается как фрукт, и это не только из-за его ассоциации с прохладой в жаркие дни. Разрезанный арбуз содержит множество питательных веществ, что делает его ценным дополнением к рациону. Поэтому правильная нарезка и хранение арбуза важны для тех, кто хочет наслаждаться его вкусом и пользой.

Арбуз
Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Арбуз

Выбор спелого арбуза — задача, требующая внимания. Следуя нескольким простым советам, можно увеличить шансы на покупку качественного плода. Важно учитывать цвет, вес, форму и даже звук арбуза.

  • Цвет: Арбуз должен иметь насыщенный, равномерный цвет, за исключением места, где он соприкасался с землей. Это место должно быть жёлтым, а не белым или зеленоватым.
  • Вес: Спелый арбуз тяжёлый для своего размера. Это признак зрелости и сочности.
  • Форма: Арбуз должен быть правильной формы, без пятен, трещин и мягких участков.
  • Звук: Постучите по арбузу. Звук должен быть глухим, а не пустым.

Арбуз остаётся сладким и хрустящим вне холодильника, поэтому, если вы планируете подать его на стол сразу после нарезки, можно оставить его целым и разрезать перед подачей. Однако в условиях жаркого лета лучше хранить арбуз в холодильнике, чтобы сохранить его свежесть, пишет iefimerida.gr.

Если вы решили нарезать арбуз, следуйте этим шагам:

  1. Тщательно вымойте арбуз, чтобы удалить грязь, и высушите его.
  2. Обрежьте края, создавая плоскую поверхность для устойчивости.
  3. Снимите кожуру, если не планируете хранить её в виде ломтиков.
  4. Разрежьте арбуз пополам большим ножом.
  5. Нарежьте его на ломтики, кубики или шарики по желанию.

После нарезки арбуз следует хранить в холодильнике. Для этого поместите его в герметичный контейнер или пакет с застёжкой-молнией, удалив лишний воздух. Так арбуз сохранит свежесть до пяти дней.

Если арбуз остался недоеденным, его можно заморозить. Однако лучше использовать его для приготовления смузи, так как после размораживания его текстура становится мягче.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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