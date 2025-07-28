Пиво или Cola Zero: что выбирают на самом деле люди, следящие за фигурой

Мариан Гарсия: что лучше выбрать — Coca-Cola Zero или безалкогольное пиво

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Coca-Cola Zero и безалкогольное пиво стали популярными напитками, которые позволяют наслаждаться вкусом без лишних калорий и сахара. Однако они не могут полностью заменить более полезные альтернативы, такие как вода или чай без сахара.

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Мариан Гарсия, диетолог и известный блогер в социальных сетях, поделилась своим мнением о том, что лучше выбрать: Coca-Cola Zero или тёмное безалкогольное пиво. По результатам опроса, проведённого в её аккаунте, большинство респондентов предпочли пиво.

Преимущества и недостатки Coca-Cola Zero

Coca-Cola Zero не содержит калорий и сахара, что делает её привлекательной для многих. Однако в ней присутствуют подсластители, которые могут повлиять на микробиом кишечника. Некоторые исследования показали, что подсластители могут изменить баланс полезных бактерий в организме. Кроме того, они могут вызвать тягу к сладкому, поэтому диетолог рекомендует употреблять их в умеренных количествах.

Безалкогольное пиво: больше сахара и калорий, чем кажется

Безалкогольное пиво содержит сахар и калории, хотя и не имеет алкоголя. В нескольких банках такого пива может содержаться более 22 граммов сахара, что соответствует максимально допустимой суточной норме для некоторых людей. Энергетическая ценность безалкогольного пива также высока — более 170 калорий на порцию. Хотя это не так много по сравнению с другими напитками, для некоторых людей это может быть значительным вкладом в суточную норму потребления калорий, сообщает iefimerida.gr.

Диетолог отмечает, что безалкогольное пиво содержит антиоксиданты и полифенолы, но их количество значительно меньше, чем во фруктах и овощах. Кроме того, в нём нет клетчатки, что также снижает его пользу.

Умеренность и контекст

Мариан Гарсия подчёркивает важность умеренности и контекста при употреблении этих напитков. Она не рекомендует демонизировать случайные сладости или продукты, которые не включены в диетические рекомендации. Однако она также призывает к осознанному подходу к питанию и выбору продуктов, которые соответствуют индивидуальным потребностям и целям.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

