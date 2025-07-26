Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность отбеливания зубов: временный результат и вред для здоровья
Названа любимая игра кошек — апортировка понравилась почти половине питомцев
Ryanair увеличивает штрафы за ручную кладь: что грозит пассажирам
Экспорт грузинских персиков в Россию достиг исторического максимума в первом полугодии 2025
Американский рэпер Ice Cube снимется в скринлайф-адаптации Войны миров Бекмамбетова
Музыка, лишённая текста: Иосиф Пригожин о кризисе в музыкальной индустрии
Фета в масле: лучший способ сохранить её свежесть и аромат на целый месяц
В горах Новой Гвинеи нашли креветок, которые живут на деревьях
Аномальные волны тепла: от чего зависит будущее океанов и человечества

Это не просто сладость: как правильно добавлять сахар в кофе, чтобы не испортить вкус

Как правильно добавить сахар в кофе: рекомендации по количеству для разных напитков
3:14
Еда

Кофе — это не только бодрящий напиток, но и уникальная возможность проявить кулинарное искусство. Многие из нас любят добавлять в кофе сахар, чтобы смягчить его горечь и подчеркнуть вкус. Но сколько же сахара добавлять, чтобы не было «лишнего»? 

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Индивидуальные предпочтения

Первое, что стоит учитывать — это ваши личные предпочтения. Некоторые люди предпочитают крепкий и горький кофе без добавления сахара, в то время как другие любят сладкие напитки. Чтобы определить идеальное количество сахара, начните с одной чайной ложки на чашку. Постепенно увеличивайте его количество, пока не найдете свой идеальный вариант.

Тип кофе

Разные сорта кофе имеют разные вкусовые профили, что также влияет на количество добавляемого сахара:

  • Эспрессо: этот крепкий кофе часто не требует сахара, но, если вам хочется немного сладости, начните с четверти или половины чайной ложки.
  • Американо: мягкий вкус американо можно улучшить одной ложкой сахара, но не переусердствуйте, чтобы не перекрыть вкус самого кофе.
  • Капучино или латте: молочные напитки часто имеют сладковатый привкус благодаря молоку, поэтому добавление одной ложки сахара будет достаточным.

Разные виды сахара

Не забывайте, что не только белый сахар может быть добавлен в кофе. Вы можете экспериментировать с различными видами сахара и подсластителей:

  • Коричневый сахар: обладает более роскошным вкусом и подходит для многих сортов кофе. Зачастую достаточно одной ложечки.
  • Мёд: натуральный подсластитель, который сильно изменяет вкус. Начните с половины чайной ложки и добавьте по желанию.
  • Альтернативные подсластители (агавовый сироп, стевия): эти разновидности могут иметь разные уровни сладости, поэтому следуйте рекомендациям на упаковке при добавлении.

Общее количество сахара

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, потребление свободных сахаров (включая добавленный сахар) не должно превышать 10% от общего количества калорий, что обозначает примерно 50 граммов (или 12 чайных ложек) сахара для взрослого человека с нормальным уровнем активности. Однако для здоровья лучше стараться ограничивать потребление сахара.

Эмоциональный аспект

Иногда желание добавить сахар в кофе может быть не только связанно с ароматикой, но и с эмоциональным аспектом. Если вы находитесь в хорошей атмосфере или наслаждаетесь утренним кофе, возможно, вы захотите добавить немного больше сладости. Главное — слушать себя и свои ощущения.

Определить, сколько ложек сахара добавлять в кофе, чтобы не было «лишнего», — задача, которая зависит от каждого индивидуально. Начните с одной ложки и экспериментируйте, находя баланс между сладостью и вкусом кофе. Главное — наслаждаться своим напитком и не забывать о здоровье, ограничивая потребление добавленного сахара. Каждый глоток кофе должен приносить вам удовольствие!

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Ryanair увеличивает штрафы за ручную кладь: что грозит пассажирам
Экспорт грузинских персиков в Россию достиг исторического максимума в первом полугодии 2025
Американский рэпер Ice Cube снимется в скринлайф-адаптации Войны миров Бекмамбетова
Музыка, лишённая текста: Иосиф Пригожин о кризисе в музыкальной индустрии
Фета в масле: лучший способ сохранить её свежесть и аромат на целый месяц
В горах Новой Гвинеи нашли креветок, которые живут на деревьях
Аномальные волны тепла: от чего зависит будущее океанов и человечества
Экологичные способы борьбы с кротами: чеснок, лук и эфирные масла
Уши нужно чистить не чаще одного раза в 7-10 дней, чтобы избежать раздражений
Стресс разрушает волосы и ногти — вот что нужно делать, чтобы поддерживать их здоровье в трудные времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.