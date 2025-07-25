Купил — и уже проиграл: хитрости, из‑за которых засолка обернётся провалом

Эксперты объяснили, как отличить охлаждённую рыбу от размороженной для засолки

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Засолка красной рыбы — это не только вкусное, но и полезное занятие, которое позволяет сохранить рыбу на долгое время. Однако, чтобы получить качественный продукт, важно правильно выбрать рыбу при покупке. Одним из ключевых аспектов является понимание разницы между охлаждённой и размороженной рыбой.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыба

Внешний вид

Первым делом обратите внимание на внешний вид рыбы:

Охлаждённая рыба имеет яркие, естественные цвета и блестящую кожу. У нее не должно быть серых или мутных пятен.

Размороженная рыба может выглядеть несколько вяленой. Если у рыбы есть ледяная корка, это свидетельствует о многократной заморозке и разморозке, что делает её менее качественной.

Запах

Запах — это важный индикатор свежести рыбы:

Охлаждённая рыба обладает легким морским ароматом, который не должен быть кислым или затхлым.

Размороженная рыба может иметь более резкий и не совсем приятный запах. Если вы чувствуете, что запах отличается от свежей рыбы, лучше воздержаться от покупки.

Консистенция и текстура

Текстура рыбы также говорит о её качестве:

Охлаждённая рыба должна быть плотной и упругой на ощупь. Мясо легко сжимается и быстро восстанавливает форму.

Размороженная рыба может быть мягкой и водянистой. Если при нажатии оставляются ямки, это указывает на то, что рыба была разморожена.

Глаза

Глаза рыбы — это "окно" в её здоровье:

Охлаждённая рыба имеет ясные, выпуклые и блестящие глаза.

Размороженная рыба часто имеет тусклые и впавшие глаза. Это признак того, что рыба долго хранится, и, возможно, уже была разморожена.

Упаковка и маркировка

При покупке рыбы в магазине обращайте внимание на упаковку:

Охлаждённая рыба обычно продается в открытых витринах, где она хорошо освещена и может легко проветриваться.

Размороженная рыба чаще всего находится в упаковке, на которой указано "заморожено". Часто это не будет видно, если вы покупаете рыбу на развес, поэтому лучше уточнить у продавца.

Сроки хранения

Важно также проверить сроки хранения:

Охлаждённая рыба должна быть реализована в течение 1–2 дней после вылова. Обратите внимание на дату упаковки или продаж.

Размороженная рыба может храниться дольше, но замороженные продукты теряют часть своих питательных свойств и вкуса со временем.

Покупка качественной красной рыбы для засолки — это основа успешного приготовления. Охлажденная рыба более предпочтительна благодаря своему вкусу и текстуре. Помните, что обращая внимание на внешний вид, запах, консистенцию, глазки и упаковку, вы сможете сделать правильный выбор и насладиться результатом своей работы. Берегите здоровье и выбирайте только свежие и качественные продукты!

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

