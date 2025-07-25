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Майонез без химии и консервантов: как приготовить идеальный домашний соус

Рецепт идеального домашнего майонеза без консервантов и искусственных добавок
2:25
Еда

Домашний майонез — отличный способ разнообразить ваши блюда, он не только вкуснее, но и гораздо полезнее своего магазинного аналога. Приготовить его можно всего за несколько минут, и в этом процессе нет ничего сложного! Давайте разберёмся, как сделать идеальный майонез в домашних условиях.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Преимущества домашнего майонеза

  • Натуральные ингредиенты: вы точно знаете, что используете, — никаких консервантов и искусственных добавок, только свежие продукты.
  • Индивидуальный вкус: вы можете настроить рецептуру по своему вкусу, добавляя различные специи, травы и даже другие ингредиенты, такие как чеснок или горчица.
  • Экономия: приготовление майонеза в домашних условиях обходится значительно дешевле, чем покупка готового продукта.

Рецепт домашнего майонеза

Для начала вам понадобятся простые ингредиенты:

  • 1 яичный желток
  • 1 столовая ложка горчицы (по желанию)
  • 250-300 мл растительного масла (подсолнечного или оливкового)
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока или уксуса (по вкусу)
  • Соль и перец по вкусу

Инструкция по приготовлению

  1. Смешивание ингредиентов: в глубокой миске или стакане для блендера поместите яичный желток и горчицу (если используете). Хорошо перемешайте венчиком или миксером.
  2. Добавление масла: начните постепенно вливать растительное масло, продолжая интенсивно взбивать. Для блендера это можно сделать на маленькой скорости, постепенно увеличивая ее. Масло нужно добавлять медленно, чтобы смесь смогла эмульгироваться.
  3. Корректировка вкуса: как только вы достигли желаемой консистенции, добавьте лимонный сок или уксус, а также специи по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте.
  4. Хранение: переложите готовый майонез в чистую стеклянную банку и храните в холодильнике до одной недели.

Приготовление домашнего майонеза — это просто и быстро, а результат удивит вас своим насыщенным и оригинальным вкусом. В отличие от магазинного варианта, вы получаете продукт, который идеально подходит для различных блюд: салатов, закусок или бутербродов. Попробуйте приготовить майонез дома, и вы больше не захотите возвращаться к покупным версиям!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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