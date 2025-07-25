Шведы и финны не единственные — оказалось, и в СНГ есть свои странные блюда

Названы худшие блюда мира: блюда с кровью, личинки и обычный салат

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas недавно опубликовала антирейтинг самых худших блюд мира, который включает 100 наименований. И среди них оказалось и одно блюдо из стран СНГ, что удивило многих поклонников кухни этого региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кальцоне

1. Кровяные блинчики (Швеция)

На первом месте находится традиционное шведское блюдо — кровяные блинчики. Это блюдо, популярное не только в Швеции, но и в Финляндии и Норвегии, готовится с добавлением свежей крови оленя, которая смешивается с тестом для блинов. Вкус этого блюда вызывает неоднозначные отзывы у гурманов, что и объясняет его лидерство в антирейтинге.

2. Кровяные клёцки (Финляндия)

На втором месте — кровяные клёцки из Лапландии. Это блюдо состоит из ржаной муки и крови различных животных, что также вызывает вопросы у любителей более традиционной кухни.

3. Шведская пицца кальцоне

Третье место в рейтинге заняла шведская пицца кальцоне, начинка которой состоит из гамбургеров, картофеля фри и хлеба. Такой необычный выбор для пиццы не оставил равнодушным ни одного кулинара, и многие считают его неудачным сочетанием.

4. Исландское блюдо из бараньей головы

На четвертом месте расположилось исландское блюдо, состоящее из бараньей головы, тщательно очищенной и варёной без мозга. Подавать это блюдо принято целиком — с глазами и зубами, что также вызывает шок у любителей менее экзотической пищи.

5. Жареные личинки шелкопряда (Таиланд)

Замыкает ТОП-5 жареные личинки шелкопряда из Таиланда, которые обжариваются во фритюре с острыми специями. Это блюдо традиционно для Тайланда, но для большинства людей оно выглядит как экзотический, но спорный деликатес.

Узбекский салат "Шакарап"

Удивительным открытием стало появление узбекского салата "Шакарап" на 42-м месте антирейтинга. Это блюдо, состоящее из нарезанных помидоров и лука, приправленных солью и перцем, подается с пловом. Хотя это простое блюдо часто встречается в кухне Средней Азии, его простота и отсутствие особых вкусовых изысков привели его к довольно низкому месту в списке.

Где русские блюда

В отличие от прошлого года, когда русский холодец занял 67-е место в антирейтинге, в этом году российские блюда не попали в список. Это может быть связано с изменениями в восприятии традиционной русской кухни на мировой арене.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.

