Дети оторвут с руками! Вкусные пончики без масла — идеальная альтернатива традиционным жареным угощениям

Что может быть лучше, чем наслаждаться любимыми пончиками на семейном чаепитии? Ответ прост — пончики, приготовленные без масла, воздушные, легкие и невероятно вкусные. Эти творожные пончики выпекаются в духовке, а значит, они не только вкусные, но и менее калорийные.
650 г муки
250 г творога
4 яйца
60 г сахара
1 ч. ложка ванильного сахара
0,5 ч. ложки разрыхлителя
1 ч. ложка соды
0,5 ч. ложки уксуса
Сахарная пудра для посыпки
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Застелите противень бумагой для выпечки.
В глубокую миску отправьте творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
Взбейте массу миксером или разомните блендером до получения однородной массы.
В полученную массу добавьте погашенную уксусом соду и тщательно перемешайте.
Просейте 550 г муки с разрыхлителем и постепенно добавляйте в творожную смесь, замешивая тесто.
Присыпьте стол оставшейся мукой, выложите тесто и скатайте его в валик.
Разделите валик на 24 части и сформируйте из каждого кусочка шарик.
Разложите шарики на противень, оставляя между ними расстояние около 2 см.
Поставьте противень в духовку на средний уровень и выпекайте пончики в течение 25-30 минут, пока они не подрумянятся.
После этого перенесите пончики на решетку, чтобы они немного остудились.
Когда пончики остынут, присыпьте их сахарной пудрой и подавайте к столу.
Эти творожные пончики — идеальный вариант для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких вкусным, но при этом не слишком калорийным десертом. Их мягкая и воздушная текстура, а также нежный вкус с лёгким ароматом ванили — это настоящая находка для любителей домашней выпечки. Кроме того, они легко готовятся и не требуют использования масла, что делает их ещё более привлекательными.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное жаренное во фритюре хлебобулочное изделие с начинкой или без неё.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?