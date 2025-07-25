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Дети оторвут с руками! Вкусные пончики без масла — идеальная альтернатива традиционным жареным угощениям

Творожные пончики без масла: простой рецепт воздушного десерта
2:34
Еда

Что может быть лучше, чем наслаждаться любимыми пончиками на семейном чаепитии? Ответ прост — пончики, приготовленные без масла, воздушные, легкие и невероятно вкусные. Эти творожные пончики выпекаются в духовке, а значит, они не только вкусные, но и менее калорийные.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Ингредиенты для творожных пончиков

  • 650 г муки

  • 250 г творога

  • 4 яйца

  • 60 г сахара

  • 1 ч. ложка ванильного сахара

  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя

  • 1 ч. ложка соды

  • 0,5 ч. ложки уксуса

  • Сахарная пудра для посыпки

Пошаговое приготовление

1. Подготовка ингредиентов

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.

  • Застелите противень бумагой для выпечки.

  • В глубокую миску отправьте творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

  • Взбейте массу миксером или разомните блендером до получения однородной массы.

2. Добавление соды и муки

  • В полученную массу добавьте погашенную уксусом соду и тщательно перемешайте.

  • Просейте 550 г муки с разрыхлителем и постепенно добавляйте в творожную смесь, замешивая тесто.

3. Формирование пончиков

  • Присыпьте стол оставшейся мукой, выложите тесто и скатайте его в валик.

  • Разделите валик на 24 части и сформируйте из каждого кусочка шарик.

  • Разложите шарики на противень, оставляя между ними расстояние около 2 см.

4. Выпекание

  • Поставьте противень в духовку на средний уровень и выпекайте пончики в течение 25-30 минут, пока они не подрумянятся.

  • После этого перенесите пончики на решетку, чтобы они немного остудились.

5. Подача

  • Когда пончики остынут, присыпьте их сахарной пудрой и подавайте к столу.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Эти творожные пончики — идеальный вариант для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких вкусным, но при этом не слишком калорийным десертом. Их мягкая и воздушная текстура, а также нежный вкус с лёгким ароматом ванили — это настоящая находка для любителей домашней выпечки. Кроме того, они легко готовятся и не требуют использования масла, что делает их ещё более привлекательными.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное жаренное во фритюре хлебобулочное изделие с начинкой или без неё.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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