Этот баклажан — не просто гарнир: восхитительная закуска, которую никто не ожидал увидеть за столом

Рецепт закуски с баклажанами, семгой и оливками: простое и вкусное блюдо

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта закуска станет отличным украшением любого праздничного стола. В ее основе — мягкие и ароматные баклажаны, жареные до золотистой корочки, а сверху — пикантные оливки, нежная слабосоленая семга и ароматный маринованный лук. Просто и вкусно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Закуска из баклажанов

Ингредиенты

3 баклажана

100 г слабосоленой семги

150 г оливок

1 красный лук

2 ст. ложки кукурузного крахмала

2 ст. ложки уксуса 9%

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка соли

70 мл растительного масла

100 г майонеза

2 веточки укропа

Пошаговое приготовление

Нарезаем баклажаны на кружочки средней толщины. Солим, перемешиваем, добавляем крахмал и снова тщательно перемешиваем. Жарим баклажаны на большом количестве масла с обеих сторон до образования румяной корочки. Подготавливаем маринованный лук: нарезаю его полукольцами, заливаем кипятком, добавляем щепотку соли, сахар и уксус, оставляем мариноваться на 10-15 минут. На большую тарелку выкладываем жареные баклажаны внахлест, делаем майонезную сетку. Сверху выкладываем оливки, семгу и маринованный лук. Немного украшаем майонезной сеткой и посыпаем измельченным укропом.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.

