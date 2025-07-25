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Этот баклажан — не просто гарнир: восхитительная закуска, которую никто не ожидал увидеть за столом

Рецепт закуски с баклажанами, семгой и оливками: простое и вкусное блюдо
1:28
Еда

Эта закуска станет отличным украшением любого праздничного стола. В ее основе — мягкие и ароматные баклажаны, жареные до золотистой корочки, а сверху — пикантные оливки, нежная слабосоленая семга и ароматный маринованный лук. Просто и вкусно.

Закуска из баклажанов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закуска из баклажанов

Ингредиенты

  • 3 баклажана
  • 100 г слабосоленой семги
  • 150 г оливок
  • 1 красный лук
  • 2 ст. ложки кукурузного крахмала
  • 2 ст. ложки уксуса 9%
  • 1 ст. ложка сахара
  • 1 ч. ложка соли
  • 70 мл растительного масла
  • 100 г майонеза
  • 2 веточки укропа

Пошаговое приготовление

  1. Нарезаем баклажаны на кружочки средней толщины. Солим, перемешиваем, добавляем крахмал и снова тщательно перемешиваем.
  2. Жарим баклажаны на большом количестве масла с обеих сторон до образования румяной корочки.
  3. Подготавливаем маринованный лук: нарезаю его полукольцами, заливаем кипятком, добавляем щепотку соли, сахар и уксус, оставляем мариноваться на 10-15 минут.
  4. На большую тарелку выкладываем жареные баклажаны внахлест, делаем майонезную сетку.
  5. Сверху выкладываем оливки, семгу и маринованный лук. Немного украшаем майонезной сеткой и посыпаем измельченным укропом.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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