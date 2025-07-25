Этот баклажан — не просто гарнир: восхитительная закуска, которую никто не ожидал увидеть за столом

Эта закуска станет отличным украшением любого праздничного стола. В ее основе — мягкие и ароматные баклажаны, жареные до золотистой корочки, а сверху — пикантные оливки, нежная слабосоленая семга и ароматный маринованный лук. Просто и вкусно.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закуска из баклажанов
Ингредиенты
3 баклажана
100 г слабосоленой семги
150 г оливок
1 красный лук
2 ст. ложки кукурузного крахмала
2 ст. ложки уксуса 9%
1 ст. ложка сахара
1 ч. ложка соли
70 мл растительного масла
100 г майонеза
2 веточки укропа
Пошаговое приготовление
Нарезаем баклажаны на кружочки средней толщины. Солим, перемешиваем, добавляем крахмал и снова тщательно перемешиваем.
Жарим баклажаны на большом количестве масла с обеих сторон до образования румяной корочки.
Подготавливаем маринованный лук: нарезаю его полукольцами, заливаем кипятком, добавляем щепотку соли, сахар и уксус, оставляем мариноваться на 10-15 минут.
На большую тарелку выкладываем жареные баклажаны внахлест, делаем майонезную сетку.
Сверху выкладываем оливки, семгу и маринованный лук. Немного украшаем майонезной сеткой и посыпаем измельченным укропом.
Уточнения
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён.