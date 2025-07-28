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Очистка чеснока больше не каторга: 5 гениальных трюков, о которых вы не знали

5 простых способов быстро очистить чеснок: забудьте о долгих мучениях
2:23
Еда

Чеснок — это незаменимый ингредиент, который добавляет блюдам насыщенный вкус. Однако процесс очистки чеснока может быть утомительным. Но не стоит отчаиваться! Мы подготовили для вас пять простых и эффективных методов, которые помогут быстро и легко очистить чеснок.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок
  1. Метод с помощью ножа. Для этого способа вам понадобится нож. Положите зубчик чеснока на разделочную доску и аккуратно нажмите на него плоской стороной ножа. Лёгкого нажатия будет достаточно, чтобы шелуха отделилась и зубчик стал легче чистить.
  2. Кручение руками. Если головка чеснока плотно удерживает зубчики, попробуйте покатать её по разделочной доске руками, слегка надавливая. Это поможет ослабить зубчики, и они легче выйдут из шелухи.
  3. Встряхивание в миске. Если вам нужно быстро очистить много зубчиков чеснока, воспользуйтесь этим методом. Положите очищенные зубчики в миску из нержавеющей стали и накройте её другой миской, создав герметичный шар. Затем энергично встряхните миски, и шелуха легко отделится от зубчиков.
  4. Использование чеснокодавилки. Чеснокодавилка — это не только удобный инструмент для нарезки чеснока, но и для его очистки. Поместите зубчик в пресс и сожмите его. Давление протолкнёт зубчик через отверстия, а шелуха останется в прессе.
  5. Микроволновая печь. Этот метод стал популярным благодаря видео на TikTok. Разогрейте зубчики чеснока в микроволновой печи на высокой мощности около 20 секунд. Затем дайте им немного остыть, и шелуха легко снимется.

Важно: не забывайте, что микроволновка может впитать запах чеснока, а сам чеснок может немного изменить свою консистенцию. Поэтому этот метод лучше использовать, если вам нужен чеснок для жарки или выпечки. Для салатов и соусов лучше использовать свежий, не подвергавшийся термической обработке продукт, пишет realsimple.com.

Совет: мелко нарезанный чеснок

Для усиления вкуса блюда рекомендуется мелко нарезать чеснок. Это позволяет ему выделять больше сока и придаёт блюдам более насыщенный аромат.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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