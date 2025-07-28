Очистка чеснока больше не каторга: 5 гениальных трюков, о которых вы не знали

Чеснок — это незаменимый ингредиент, который добавляет блюдам насыщенный вкус. Однако процесс очистки чеснока может быть утомительным. Но не стоит отчаиваться! Мы подготовили для вас пять простых и эффективных методов, которые помогут быстро и легко очистить чеснок.
Важно: не забывайте, что микроволновка может впитать запах чеснока, а сам чеснок может немного изменить свою консистенцию. Поэтому этот метод лучше использовать, если вам нужен чеснок для жарки или выпечки. Для салатов и соусов лучше использовать свежий, не подвергавшийся термической обработке продукт, пишет realsimple.com.
Совет: мелко нарезанный чеснок
Для усиления вкуса блюда рекомендуется мелко нарезать чеснок. Это позволяет ему выделять больше сока и придаёт блюдам более насыщенный аромат.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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