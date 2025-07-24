Смузи, который помогает сжигать жир и дарит здоровье — без страха перед лишними калориями

Как смузи помогают снизить уровень сахара в крови: рецепт от диетолога

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением лета смузи становятся отличным средством для борьбы с жарой. Более того, они способствуют выведению токсинов и насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой. Эти напитки — не только доступные, но и эффективные для борьбы с лишним весом, ведь они помогают избавиться от жира и лишних сантиметров.

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Однако, самое главное, что замечают люди, регулярно употребляющие смузи, независимо от возраста, — это прилив энергии и мотивация к здоровому образу жизни. Среди множества рецептов смузи есть один, который особенно выделяется. Это зелёный сок, который, как утверждает известный диетолог, прекрасно помогает снижать уровень сахара в крови.

Приготовление этого напитка простое и не требует много времени. Чтобы сделать зелёный сок, достаточно выполнить несколько шагов.

Ингредиенты

Корица

Нопал

Половина огурца

Два стебля сельдерея

Половина зелёного яблока

Столовая ложка семян чиа

Эти ингредиенты можно легко найти в магазинах, и многие из них есть в домах почти у всех.

Шаг 1: Залейте палочки корицы стаканом воды и оставьте до полного остывания. Здесь не стоит спешить, лучше выполнить всё аккуратно.

Шаг 2: Пока корица остывает, вымойте и нарежьте кактус, огурец, сельдерей и яблоко. Это простая, но важная часть процесса, поэтому уделите внимание каждому ингредиенту.

Шаг 3: Когда все ингредиенты подготовлены, смешайте их и добавьте столовую ложку семян чиа. После этого оставьте смесь настояться на 10 минут.

Через несколько минут ваш зелёный сок будет готов, и вы сможете наслаждаться не только вкусом, но и его полезными свойствами, особенно для уровня сахара в крови.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

