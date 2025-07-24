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Смузи, который помогает сжигать жир и дарит здоровье — без страха перед лишними калориями

Как смузи помогают снизить уровень сахара в крови: рецепт от диетолога
1:59
Еда

С наступлением лета смузи становятся отличным средством для борьбы с жарой. Более того, они способствуют выведению токсинов и насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой. Эти напитки — не только доступные, но и эффективные для борьбы с лишним весом, ведь они помогают избавиться от жира и лишних сантиметров.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Однако, самое главное, что замечают люди, регулярно употребляющие смузи, независимо от возраста, — это прилив энергии и мотивация к здоровому образу жизни. Среди множества рецептов смузи есть один, который особенно выделяется. Это зелёный сок, который, как утверждает известный диетолог, прекрасно помогает снижать уровень сахара в крови.

Приготовление этого напитка простое и не требует много времени. Чтобы сделать зелёный сок, достаточно выполнить несколько шагов.

Ингредиенты

  • Корица

  • Нопал

  • Половина огурца

  • Два стебля сельдерея

  • Половина зелёного яблока

  • Столовая ложка семян чиа

Эти ингредиенты можно легко найти в магазинах, и многие из них есть в домах почти у всех.

Шаг 1: Залейте палочки корицы стаканом воды и оставьте до полного остывания. Здесь не стоит спешить, лучше выполнить всё аккуратно.

Шаг 2: Пока корица остывает, вымойте и нарежьте кактус, огурец, сельдерей и яблоко. Это простая, но важная часть процесса, поэтому уделите внимание каждому ингредиенту.

Шаг 3: Когда все ингредиенты подготовлены, смешайте их и добавьте столовую ложку семян чиа. После этого оставьте смесь настояться на 10 минут.

Через несколько минут ваш зелёный сок будет готов, и вы сможете наслаждаться не только вкусом, но и его полезными свойствами, особенно для уровня сахара в крови.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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