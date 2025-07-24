Эти грибы могут стать последними в вашей жизни: как уличные продавцы играют с огнём

Миколог Дьяков предупреждает об опасности покупки грибов у уличных продавцов

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы, приобретённые у уличных продавцов, представляют опасность, особенно если их продают рядом с крупными городами. Об этом предупредил миколог Максим Дьяков в интервью с aif.ru.

Фото: Pexels by StockSnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибы

Лучше воздержаться от покупки грибов у частных продавцов, особенно вблизи крупных городов. Во-первых, даже опытные грибники могут ошибиться, а если вы сами собрали грибы, ответственность за последствия ложится на вас. Во-вторых, грибы обладают способностью накапливать тяжёлые металлы и радионуклиды.

"Где именно собрал грибы незнакомый вам продавец, одному Богу известно", — отметил Дьяков.

Миколог посоветовал покупать грибы только у проверенных источников или собирать их самостоятельно, если есть соответствующие знания. Такой подход гарантирует, что грибы будут собраны в экологически чистых местах.

Также Дьяков добавил, что для безопасного сбора грибов стоит выбирать местность, расположенную не менее чем в 50 метрах от ближайшей дороги, особенно если речь идет о лесах, находящихся рядом с населёнными пунктами.

С подобной рекомендацией выступил и другой эксперт, Тихомиров, который предупредил о наличии ядовитых грибов в Подмосковье, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

