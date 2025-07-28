Не все огурцы подходят для дзадзики — вот что нужно знать, чтобы соус был идеальным

Рецепт греческого дзадзики: секреты приготовления с йогуртом, огурцами и чесноком

3:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Дзадзики — это освежающий йогуртово-огуречный соус, который стал неотъемлемой частью греческой кухни. Его легко приготовить, но многие допускают ошибки, из-за чего вкус получается далёким от аутентичного. В этом рецепте мы расскажем, как сделать настоящий греческий дзадзики, который станет вашим любимым соусом.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриный рулет

Секрет идеального дзадзики

Секрет вкуса дзадзики заключается в качественных ингредиентах и правильном их сочетании:

Греческий йогурт : используйте йогурт с жирностью не менее 10%. Лучше всего подойдёт йогурт из овечьего или козьего молока, но можно взять и качественный вариант из коровьего. Если йогурт слишком жидкий, оставьте его на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка.

: используйте йогурт с жирностью не менее 10%. Лучше всего подойдёт йогурт из овечьего или козьего молока, но можно взять и качественный вариант из коровьего. Если йогурт слишком жидкий, оставьте его на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка. Огурцы: выбирайте свежие и хрустящие огурцы. Натрите их на крупной тёрке, затем посолите и отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги.

выбирайте свежие и хрустящие огурцы. Натрите их на крупной тёрке, затем посолите и отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги. Чеснок : не жалейте чеснока — минимум 3-4 зубчика. Он придаёт дзадзики характерный вкус. Раздавите чеснок и смешайте с солью для более насыщенного аромата.

: не жалейте чеснока — минимум 3-4 зубчика. Он придаёт дзадзики характерный вкус. Раздавите чеснок и смешайте с солью для более насыщенного аромата. Оливковое масло и уксус: используйте оливковое масло первого холодного отжима и белый винный уксус. Для более цитрусового вкуса можно добавить немного лимонного сока.

Греческий рецепт дзадзики

Ингредиенты:

500 г греческого йогурта (жирность не менее 10%)

2-3 огурца

3-4 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима

2 ст. л. белого винного уксуса или лимонного сока

1 ч. л. соли

2 ст. л. измельчённого укропа или мяты

(по желанию) 1 ч. л. тёртой лимонной цедры или щепотка сушёного орегано или базилика

Приготовление:

Подготовка огурцов: натрите огурцы на крупной тёрке, посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут. Затем хорошенько отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Чеснок: раздавите чеснок с небольшим количеством соли. Это поможет раскрыть его аромат. Смешивание ингредиентов: в большой миске смешайте йогурт, огурцы, чеснок, оливковое масло и уксус. Добавьте соль и хорошо перемешайте. Укроп или мята: в конце добавьте измельчённый укроп или мяту. При желании можно добавить тёртую лимонную цедру или щепотку сушёного орегано или базилика для более яркого вкуса. Охлаждение: поставьте соус в холодильник минимум на полчаса, чтобы все вкусы соединились. Лучше всего дать ему постоять 2 часа для достижения наилучшего результата.

Советы для улучшения вкуса

Лимонная цедра: добавьте чайную ложку тёртой лимонной цедры, чтобы придать соусу свежесть и лёгкую цитрусовую нотку.

добавьте чайную ложку тёртой лимонной цедры, чтобы придать соусу свежесть и лёгкую цитрусовую нотку. Греческая острота: для более насыщенного вкуса добавьте щепотку сушёного орегано или раскрошенного базилика.

Как подавать дзадзики?

С питой: это классический способ подачи. Тёплая, мягкая пита идеально подходит для макания в соус.

это классический способ подачи. Тёплая, мягкая пита идеально подходит для макания в соус. К мясным блюдам: дзадзики прекрасно дополняет гирос или сувлаки.

дзадзики прекрасно дополняет гирос или сувлаки. Для овощных салатов: используйте его как соус к салатам с перцем, огурцами и морковью.

используйте его как соус к салатам с перцем, огурцами и морковью. Намазка для сэндвичей: вместо майонеза попробуйте использовать дзадзики — он более лёгкий и вкусный.

Уточнения

Дзадзи́ки (греч. τζατζίκι [dza'dziki]), также цаци́ки — холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока, традиционное блюдо греческой кухни.



