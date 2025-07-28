Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксус, сода и нашатырь: волшебное трио для чистоты плиты
Водителям рекомендуют устранять сколы на лобовом стекле до появления трещин
Как правильно уменьшить количество пищи: советы диетологов
Дольчеаккуа: как открыть секреты крошечной деревушки на итальянском побережье
Астероид 2024 YR4: почему учёные переключили внимание с Земли на Луну
Идеальная частота мытья волос: советы экспертов по уходу за разными типами локонов
Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США на заводы по производству чипов
Выращивание пекинской капусты
Миндаль и ромашковый чай: два продукта для стабилизации и улучшения сна

Этот суп из кабачков перевернет ваше представление о первом блюде: вот в чем секрет

Летний суп из кабачков: легкий и полезный рецепт без лишних калорий
1:15
Еда

Суп из кабачков - это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным решением для лёгкого и питательного обеда. Он отличается нежным вкусом и лёгкой текстурой, а также содержит множество витаминов и минералов.

Кабачки
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки — 300 г;
  • картофель — 200 г;
  • морковь — 100 г;
  • лук репчатый — 100 г;
  • вода или овощной бульон — 1 л;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень для подачи (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
  2. Кабачки, картофель, морковь и лук очистите и нарежьте кубиками.
  3. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Добавьте морковь и обжарьте ещё пару минут.
  5. Затем добавьте картофель и кабачки, залейте водой или овощным бульоном.
  6. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
  7. Посолите и поперчите по вкусу.
  8. Подавайте суп, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Идеальная частота мытья волос: советы экспертов по уходу за разными типами локонов
Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США на заводы по производству чипов
Выращивание пекинской капусты
Миндаль и ромашковый чай: два продукта для стабилизации и улучшения сна
Мария Погребняк устроила сыновьям разнос за немытую посуду
Физическая активность и хороший сон замедляют снижение когнитивных функций — исследование Оксфорда
Чай из гибискуса снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца
Гнездо на балконе: что делать, чтобы не нарушить закон и не испортить отношения с птицами
5 ингредиентов и 30 минут: домашний кетчуп, который лучше, чем Heinz
Английский бульдог Лола решает стать коровой и вызывает фурор в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.