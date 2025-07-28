Этот суп из кабачков перевернет ваше представление о первом блюде: вот в чем секрет

Летний суп из кабачков: легкий и полезный рецепт без лишних калорий

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из кабачков - это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным решением для лёгкого и питательного обеда. Он отличается нежным вкусом и лёгкой текстурой, а также содержит множество витаминов и минералов.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Ингредиенты:

кабачки — 300 г;

картофель — 200 г;

морковь — 100 г;

лук репчатый — 100 г;

вода или овощной бульон — 1 л;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень для подачи (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки, картофель, морковь и лук очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте ещё пару минут. Затем добавьте картофель и кабачки, залейте водой или овощным бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 20 минут, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

