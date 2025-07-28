Этот суп из кабачков перевернет ваше представление о первом блюде: вот в чем секрет

Суп из кабачков - это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое станет отличным решением для лёгкого и питательного обеда. Он отличается нежным вкусом и лёгкой текстурой, а также содержит множество витаминов и минералов.
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Кабачки
Ингредиенты:
кабачки — 300 г;
картофель — 200 г;
морковь — 100 г;
лук репчатый — 100 г;
вода или овощной бульон — 1 л;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу;
зелень для подачи (укроп, петрушка) — по вкусу.
Приготовление:
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Кабачки, картофель, морковь и лук очистите и нарежьте кубиками.
В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте морковь и обжарьте ещё пару минут.
Затем добавьте картофель и кабачки, залейте водой или овощным бульоном.
Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
Посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте суп, посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.