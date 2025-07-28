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Хватит покупать химию! Готовлю домашний кетчуп: семья в восторге от натурального вкуса

5 ингредиентов и 30 минут: домашний кетчуп, который лучше, чем Heinz
3:30
Еда

Устали от магазинных кетчупов с добавками? Попробуйте приготовить свой! Домашний кетчуп — это вкусно, полезно и экологично. Вы сами выбираете ингредиенты, избегаете лишних консервантов и сахара. Это отличный способ порадовать семью натуральной и свежей приправой.

Кетчуп
Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кетчуп

Приготовление кетчупа дома имеет массу преимуществ. Во-первых, вы полностью контролируете состав продукта. Хотите добавить больше сладости или остроты? Легко! Во-вторых, это экологично: меньше пластика, меньше отходов. В-третьих, домашний кетчуп — отличный выбор для детей. Вы можете адаптировать рецепт под их вкус и потребности, исключив или уменьшив количество соли, сахара и специй.

Классический рецепт домашнего кетчупа

Ингредиенты:

  • 2 кг спелых помидоров
  • 2 большие красные луковицы
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 ст. л. яблочного или белого винного уксуса
  • 2 ст. л. сахара или мёда
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. перца
  • По желанию: 0,5 ч. л. корицы, гвоздики, семена горчицы

Приготовление:

  1. Нарежьте помидоры, лук и перец крупными кусками.
  2. Тушите овощи в большой кастрюле 40-60 минут до мягкости.
  3. Процедите массу через сито или измельчите блендером для однородности.
  4. Добавьте уксус, подсластитель, соль и специи.
  5. Варите на медленном огне ещё 20-30 минут до нужной консистенции.
  6. Разлейте горячий кетчуп в стерилизованные банки, закройте их и переверните вверх дном для остывания.

Совет: для особого аромата добавьте немного тёртого имбиря, лаврового листа или ягод можжевельника. Для более гладкой текстуры используйте блендер, советует stirileprotv.ro.

Вариации рецепта

  • Сладкий кетчуп: добавьте больше сахара, щепотку корицы и мускатного ореха. Идеально для жареных овощей.
  • Чили-кетчуп: добавьте пару перцев чили и копчёную паприку. Для любителей острого.
  • Без сахара: замените сахар яблочным пюре, бананом или варёной морковью.
  • Яблочный кетчуп: яблоки придадут соусу естественную сладость и сбалансируют кислотность томатов.
  • Свекольный кетчуп: насыщенный цвет и землистый вкус. Отлично подходит для вегетарианских блюд.
  • Базиликовый кетчуп: добавьте горсть свежего базилика в конце приготовления для средиземноморского аромата.
  • Копчёный кетчуп: запеките помидоры и перец в духовке при 200 °C 20-25 минут для глубокого, жареного вкуса.

Хранение

Чтобы кетчуп долго хранился, важно правильно его законсервировать:

  1. Промойте и простерилизуйте банки.
  2. Разлейте горячий соус в банки, закройте их и переверните вверх дном.
  3. Для дополнительной безопасности можно пропарить банки на водяной бане 20-30 минут.
  4. Храните в прохладном, тёмном месте до 4-6 месяцев. После вскрытия — в холодильнике не более 1-2 недель.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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