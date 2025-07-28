Хватит покупать химию! Готовлю домашний кетчуп: семья в восторге от натурального вкуса

Устали от магазинных кетчупов с добавками? Попробуйте приготовить свой! Домашний кетчуп — это вкусно, полезно и экологично. Вы сами выбираете ингредиенты, избегаете лишних консервантов и сахара. Это отличный способ порадовать семью натуральной и свежей приправой.
Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кетчуп
Приготовление кетчупа дома имеет массу преимуществ. Во-первых, вы полностью контролируете состав продукта. Хотите добавить больше сладости или остроты? Легко! Во-вторых, это экологично: меньше пластика, меньше отходов. В-третьих, домашний кетчуп — отличный выбор для детей. Вы можете адаптировать рецепт под их вкус и потребности, исключив или уменьшив количество соли, сахара и специй.
Классический рецепт домашнего кетчупа
Ингредиенты:
2 кг спелых помидоров
2 большие красные луковицы
1 красный болгарский перец
2 ст. л. яблочного или белого винного уксуса
2 ст. л. сахара или мёда
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. перца
По желанию: 0,5 ч. л. корицы, гвоздики, семена горчицы
Приготовление:
Нарежьте помидоры, лук и перец крупными кусками.
Тушите овощи в большой кастрюле 40-60 минут до мягкости.
Процедите массу через сито или измельчите блендером для однородности.
Добавьте уксус, подсластитель, соль и специи.
Варите на медленном огне ещё 20-30 минут до нужной консистенции.
Разлейте горячий кетчуп в стерилизованные банки, закройте их и переверните вверх дном для остывания.
Совет: для особого аромата добавьте немного тёртого имбиря, лаврового листа или ягод можжевельника. Для более гладкой текстуры используйте блендер, советует stirileprotv.ro.
Вариации рецепта
Сладкий кетчуп: добавьте больше сахара, щепотку корицы и мускатного ореха. Идеально для жареных овощей.
Чили-кетчуп: добавьте пару перцев чили и копчёную паприку. Для любителей острого.
Без сахара: замените сахар яблочным пюре, бананом или варёной морковью.