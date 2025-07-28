Хватит покупать химию! Готовлю домашний кетчуп: семья в восторге от натурального вкуса

5 ингредиентов и 30 минут: домашний кетчуп, который лучше, чем Heinz

3:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от магазинных кетчупов с добавками? Попробуйте приготовить свой! Домашний кетчуп — это вкусно, полезно и экологично. Вы сами выбираете ингредиенты, избегаете лишних консервантов и сахара. Это отличный способ порадовать семью натуральной и свежей приправой.

Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кетчуп

Приготовление кетчупа дома имеет массу преимуществ. Во-первых, вы полностью контролируете состав продукта. Хотите добавить больше сладости или остроты? Легко! Во-вторых, это экологично: меньше пластика, меньше отходов. В-третьих, домашний кетчуп — отличный выбор для детей. Вы можете адаптировать рецепт под их вкус и потребности, исключив или уменьшив количество соли, сахара и специй.

Классический рецепт домашнего кетчупа

Ингредиенты:

2 кг спелых помидоров

2 большие красные луковицы

1 красный болгарский перец

2 ст. л. яблочного или белого винного уксуса

2 ст. л. сахара или мёда

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. перца

По желанию: 0,5 ч. л. корицы, гвоздики, семена горчицы

Приготовление:

Нарежьте помидоры, лук и перец крупными кусками. Тушите овощи в большой кастрюле 40-60 минут до мягкости. Процедите массу через сито или измельчите блендером для однородности. Добавьте уксус, подсластитель, соль и специи. Варите на медленном огне ещё 20-30 минут до нужной консистенции. Разлейте горячий кетчуп в стерилизованные банки, закройте их и переверните вверх дном для остывания.

Совет: для особого аромата добавьте немного тёртого имбиря, лаврового листа или ягод можжевельника. Для более гладкой текстуры используйте блендер, советует stirileprotv.ro.

Вариации рецепта

Сладкий кетчуп : добавьте больше сахара, щепотку корицы и мускатного ореха. Идеально для жареных овощей.

: добавьте больше сахара, щепотку корицы и мускатного ореха. Идеально для жареных овощей. Чили-кетчуп: добавьте пару перцев чили и копчёную паприку. Для любителей острого.

добавьте пару перцев чили и копчёную паприку. Для любителей острого. Без сахара: замените сахар яблочным пюре, бананом или варёной морковью.

замените сахар яблочным пюре, бананом или варёной морковью. Яблочный кетчуп: яблоки придадут соусу естественную сладость и сбалансируют кислотность томатов.

яблоки придадут соусу естественную сладость и сбалансируют кислотность томатов. Свекольный кетчуп: насыщенный цвет и землистый вкус. Отлично подходит для вегетарианских блюд.

насыщенный цвет и землистый вкус. Отлично подходит для вегетарианских блюд. Базиликовый кетчуп: добавьте горсть свежего базилика в конце приготовления для средиземноморского аромата.

добавьте горсть свежего базилика в конце приготовления для средиземноморского аромата. Копчёный кетчуп: запеките помидоры и перец в духовке при 200 °C 20-25 минут для глубокого, жареного вкуса.

Хранение

Чтобы кетчуп долго хранился, важно правильно его законсервировать:

Промойте и простерилизуйте банки. Разлейте горячий соус в банки, закройте их и переверните вверх дном. Для дополнительной безопасности можно пропарить банки на водяной бане 20-30 минут. Храните в прохладном, тёмном месте до 4-6 месяцев. После вскрытия — в холодильнике не более 1-2 недель.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие).

