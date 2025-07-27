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Аромат на всю кухню: гратен из цукини в аэрогриле – идеальный гарнир или закуска

Гратен из цукини в аэрогриле: простой рецепт хрустящей закуски за 20 минут
2:14
Еда

Ищете вкусный гарнир, который не требует долгого запекания в духовке? Тогда этот рецепт гратена из цукини, приготовленного в аэрогриле, станет для вас находкой! Этот способ превращает обычный овощ в изысканное блюдо с хрустящей корочкой, которая так нравится многим.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Процесс похож на приготовление фаршированных цветов цукини, но результат получается ещё более эффектным и не требует лишних усилий. Эти кабачки отлично сочетаются с мясными блюдами, например, с лимонными гребешками, но также могут стать самостоятельной закуской, например, с брускеттой из помидоров, для идеального аперитива.

Ингредиенты для запечённых кабачков

  • 300 г кабачков
  • Панировочные сухари — около 4-5 столовых ложек
  • Тёртый сыр Пармиджано-Реджано — около 4-5 столовых ложек
  • Рубленая петрушка — по вкусу
  • Оливковое масло первого отжима (EVO) — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Как приготовить кабачки в аэрогриле

  1. Подготовьте кабачки: вымойте, обсушите бумажными полотенцами и обрежьте кончики. Затем нарежьте их очень тонкими ломтиками толщиной около 2 мм с помощью мандолины или острого ножа.
  2. В небольшой миске смешайте панировочные сухари, тёртый сыр Пармеджано-Реджано, рубленую петрушку, соль и молотый перец.
  3. На противень выложите первый слой кабачков радиально, слегка перекрывая, чтобы не было зазоров. Полейте маслом и посыпьте подготовленной смесью панировочных сухарей.
  4. Повторите процесс со вторым слоем кабачков, снова сбрызнув маслом и обваляв в панировочных сухарях. Продолжайте, пока не используете все ломтики, получится примерно три слоя.
  5. В конце щедро посыпьте сверху оставшейся смесью панировочных сухарей и сбрызните маслом.
  6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C аэрогриль на 20 минут. Кабачки будут готовы, когда их поверхность станет золотисто-коричневой и хрустящей. Подавайте сразу же, горячими!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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