Аромат на всю кухню: гратен из цукини в аэрогриле – идеальный гарнир или закуска

Гратен из цукини в аэрогриле: простой рецепт хрустящей закуски за 20 минут

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете вкусный гарнир, который не требует долгого запекания в духовке? Тогда этот рецепт гратена из цукини, приготовленного в аэрогриле, станет для вас находкой! Этот способ превращает обычный овощ в изысканное блюдо с хрустящей корочкой, которая так нравится многим.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Процесс похож на приготовление фаршированных цветов цукини, но результат получается ещё более эффектным и не требует лишних усилий. Эти кабачки отлично сочетаются с мясными блюдами, например, с лимонными гребешками, но также могут стать самостоятельной закуской, например, с брускеттой из помидоров, для идеального аперитива.

Ингредиенты для запечённых кабачков

300 г кабачков

Панировочные сухари — около 4-5 столовых ложек

Тёртый сыр Пармиджано-Реджано — около 4-5 столовых ложек

Рубленая петрушка — по вкусу

Оливковое масло первого отжима (EVO) — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Как приготовить кабачки в аэрогриле

Подготовьте кабачки: вымойте, обсушите бумажными полотенцами и обрежьте кончики. Затем нарежьте их очень тонкими ломтиками толщиной около 2 мм с помощью мандолины или острого ножа. В небольшой миске смешайте панировочные сухари, тёртый сыр Пармеджано-Реджано, рубленую петрушку, соль и молотый перец. На противень выложите первый слой кабачков радиально, слегка перекрывая, чтобы не было зазоров. Полейте маслом и посыпьте подготовленной смесью панировочных сухарей. Повторите процесс со вторым слоем кабачков, снова сбрызнув маслом и обваляв в панировочных сухарях. Продолжайте, пока не используете все ломтики, получится примерно три слоя. В конце щедро посыпьте сверху оставшейся смесью панировочных сухарей и сбрызните маслом. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C аэрогриль на 20 минут. Кабачки будут готовы, когда их поверхность станет золотисто-коричневой и хрустящей. Подавайте сразу же, горячими!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

