Аромат на всю кухню: гратен из цукини в аэрогриле – идеальный гарнир или закуска

Ищете вкусный гарнир, который не требует долгого запекания в духовке? Тогда этот рецепт гратена из цукини, приготовленного в аэрогриле, станет для вас находкой! Этот способ превращает обычный овощ в изысканное блюдо с хрустящей корочкой, которая так нравится многим.
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини
Процесс похож на приготовление фаршированных цветов цукини, но результат получается ещё более эффектным и не требует лишних усилий. Эти кабачки отлично сочетаются с мясными блюдами, например, с лимонными гребешками, но также могут стать самостоятельной закуской, например, с брускеттой из помидоров, для идеального аперитива.
Ингредиенты для запечённых кабачков
300 г кабачков
Панировочные сухари — около 4-5 столовых ложек
Тёртый сыр Пармиджано-Реджано — около 4-5 столовых ложек
Рубленая петрушка — по вкусу
Оливковое масло первого отжима (EVO) — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Как приготовить кабачки в аэрогриле
Подготовьте кабачки: вымойте, обсушите бумажными полотенцами и обрежьте кончики. Затем нарежьте их очень тонкими ломтиками толщиной около 2 мм с помощью мандолины или острого ножа.
В небольшой миске смешайте панировочные сухари, тёртый сыр Пармеджано-Реджано, рубленую петрушку, соль и молотый перец.
На противень выложите первый слой кабачков радиально, слегка перекрывая, чтобы не было зазоров. Полейте маслом и посыпьте подготовленной смесью панировочных сухарей.
Повторите процесс со вторым слоем кабачков, снова сбрызнув маслом и обваляв в панировочных сухарях. Продолжайте, пока не используете все ломтики, получится примерно три слоя.
В конце щедро посыпьте сверху оставшейся смесью панировочных сухарей и сбрызните маслом.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C аэрогриль на 20 минут. Кабачки будут готовы, когда их поверхность станет золотисто-коричневой и хрустящей. Подавайте сразу же, горячими!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.