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Секрет итальянской кухни: эти спагетти с тунцом и лимоном покорят даже гурманов

Итальянский деликатес дома: рецепт спагетти с тунцом и лимонным соусом
2:01
Еда

В ситуации, когда времени мало, а хочется приготовить что-то вкусное, спагетти с тунцом и лимоном станут отличным выбором. Этот рецепт сочетает базовые ингредиенты, которые наверняка найдутся в вашей кухне, и создает свежее и ароматное блюдо, которое обязательно понравится. Он представляет собой более изысканную версию классических спагетти с тунцом и помидорками черри, а его простота напоминает традиционные спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.

Кипящие спагетти
Фото: flickr. com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кипящие спагетти

Ингредиенты

  • Спагетти — 400 г
  • Консервированный тунец в рассоле — 240 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Лимонная цедра — по вкусу
  • Петрушка — 1 веточка
  • Острый красный перец чили — по вкусу
  • Оливковое масло холодного отжима (EVO) — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Пока варится паста, подготовьте остальные ингредиенты. Промойте и мелко нарежьте петрушку. Лимон вымойте и снимите цедру, затем выдавите сок. Перец чили очистите от семян и плодоножки, нарежьте мелкими кусочками.
  2. Налейте немного оливкового масла на сковороду и обжарьте перец чили до появления аромата. Добавьте тунец и готовьте, помешивая, несколько минут, пока он не станет мягким. Затем разомните тунец деревянной ложкой.
  3. Влейте лимонный сок в сковороду, добавьте немного воды, в которой варилась паста, и готовьте на среднем огне несколько минут, пока соус не станет густым.
  4. Когда спагетти будут готовы "аль денте", слейте воду, оставив немного для соуса. Верните спагетти в кастрюлю, добавьте соус, измельченную петрушку, лимонную цедру и немного оливкового масла. Тщательно перемешайте.
  5. Подавайте спагетти с тунцом и лимоном на тарелке, посыпав свежемолотым черным перцем.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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