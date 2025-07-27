Секрет итальянской кухни: эти спагетти с тунцом и лимоном покорят даже гурманов

Итальянский деликатес дома: рецепт спагетти с тунцом и лимонным соусом

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В ситуации, когда времени мало, а хочется приготовить что-то вкусное, спагетти с тунцом и лимоном станут отличным выбором. Этот рецепт сочетает базовые ингредиенты, которые наверняка найдутся в вашей кухне, и создает свежее и ароматное блюдо, которое обязательно понравится. Он представляет собой более изысканную версию классических спагетти с тунцом и помидорками черри, а его простота напоминает традиционные спагетти с чесноком, маслом и острым перцем.

Фото: flickr. com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кипящие спагетти

Ингредиенты

Спагетти — 400 г

Консервированный тунец в рассоле — 240 г

Лимон — 1 шт.

Лимонная цедра — по вкусу

Петрушка — 1 веточка

Острый красный перец чили — по вкусу

Оливковое масло холодного отжима (EVO) — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Приготовление

Пока варится паста, подготовьте остальные ингредиенты. Промойте и мелко нарежьте петрушку. Лимон вымойте и снимите цедру, затем выдавите сок. Перец чили очистите от семян и плодоножки, нарежьте мелкими кусочками. Налейте немного оливкового масла на сковороду и обжарьте перец чили до появления аромата. Добавьте тунец и готовьте, помешивая, несколько минут, пока он не станет мягким. Затем разомните тунец деревянной ложкой. Влейте лимонный сок в сковороду, добавьте немного воды, в которой варилась паста, и готовьте на среднем огне несколько минут, пока соус не станет густым. Когда спагетти будут готовы "аль денте", слейте воду, оставив немного для соуса. Верните спагетти в кастрюлю, добавьте соус, измельченную петрушку, лимонную цедру и немного оливкового масла. Тщательно перемешайте. Подавайте спагетти с тунцом и лимоном на тарелке, посыпав свежемолотым черным перцем.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.



