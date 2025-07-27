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Секрет идеального обеда: нут и тунец раскроют неожиданный вкус – пальчики оближешь

Быстрый и полезный обед: рецепт салата из нута и тунца – попробуйте
2:53
Еда

Салат из нута и тунца - это летний кулинарный шедевр, который может стать полноценным и питательным завершением обеда. Этот рецепт доказывает, что для создания вкусного и интересного салата не нужно тратить много времени и усилий. Он станет отличной альтернативой тёплым блюдам, таким как паста с нутом в томатном соусе, и готовится всего за несколько минут.

Салат из огурцов, помидоров и нута
Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат из огурцов, помидоров и нута

Примечание: Если вы хотите ускорить процесс, используйте консервированный нут, особенно пропаренный. В таком случае пропустите этап замачивания.

Ингредиенты для салата из нута и тунца

  • 200 г сушёного нута
  • 200 г тунца в масле (без жидкости)
  • 150 г помидоров черри
  • Листья базилика по вкусу
  • Зелёный лук по вкусу
  • Оливковое масло первого холодного отжима (EVO) по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление салата из тунца и нута

  1. Замачивание нута: Замочите нут в холодной воде минимум на 12 часов (лучше всего на ночь).
  2. Варка нута: На следующий день слейте воду, промойте нут и поместите его в большую кастрюлю. Залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на медленном огне 40-60 минут, пока нут не станет мягким. За 10 минут до готовности добавьте соль. Готовый нут слейте и дайте ему остыть.
  3. Подготовка остальных ингредиентов: Слейте воду с тунца и разомните его вилкой. Мелко нарежьте базилик и зелёный лук. Помидоры черри разрежьте на половинки.
  4. Сборка салата: Смешайте в миске нут, тунца, зелень и помидоры. Добавьте немного оливкового масла, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Советы и рекомендации

  • Выбор нута: В рецепте используется сушёный нут, который придаёт салату насыщенный вкус. Если у вас мало времени, можете использовать консервированный нут. Промойте его и слейте жидкость, советует cookaround.com.
  • Использование аквафабы: Не выливайте воду, в которой варился нут. Она называется аквафаба и может стать основой для веганских десертов и муссов.
  • Отдых салата: Хотя салат можно подавать сразу, он станет ещё вкуснее, если оставить его в холодильнике на 30-60 минут. Это позволит вкусам лучше раскрыться.
  • Дополнительный ингредиент: Для усиления вкуса добавьте тонко нарезанный красный лук. Предварительно замочите его в воде с уксусом на 10 минут, чтобы лук стал более сладким.

Хранение салата

Салат из нута и тунца можно хранить в холодильнике до двух дней в герметичном контейнере. Не рекомендуется замораживать его.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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