Рецепт из прошлого: почему этот сытный суп с беконом незаслуженно забыт

Кулинарный лайфхак: 5 простых ингредиентов для невероятно сытного супа

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие супы берут корни из крестьянской кухни, так как для их приготовления максимально использовалось то, что было под рукой хозяек.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп

Одним из таких сытных супов является чешская поспочка. В прошлом её ели в каждой деревне страны.

Ингредиенты

7 столовых ложек пшеничной муки,

7 столовых ложек ржаной муки,

5-6 картофелин,

200 г бекона,

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

лавровый лист,

соль, перец.

Приготовление

1. Очищенный и нарезанный кубиками картофель залейте водой, посолите, добавь душистый перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой.

2. Далее смешайте муку с примерно 100 мл воды, замесите тесто. Сделайте клецки.

3. Когда картофель почти будет готов, добавьте клецки и продолжайте готовить суп.

4. Бекон нарежьте мелкими кубиками, лук — мелко. Обжарьте бекон на холодной сковороде, добавьте лук и жарьте, пока он не станет прозрачным, в конце — мелко нарезанный чеснок.

5. Переложите содержимое сковороды в суп, промойте сковороду, добавьте жидкость обратно в кастрюлю. Посолите, поперчите, готовьте еще 2 минуты, пишет pizzalabpraha.

Уточнения

Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

