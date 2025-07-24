Рецепт из прошлого: почему этот сытный суп с беконом незаслуженно забыт

Многие супы берут корни из крестьянской кухни, так как для их приготовления максимально использовалось то, что было под рукой хозяек.
Одним из таких сытных супов является чешская поспочка. В прошлом её ели в каждой деревне страны.
Ингредиенты
Приготовление
1. Очищенный и нарезанный кубиками картофель залейте водой, посолите, добавь душистый перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой.
2. Далее смешайте муку с примерно 100 мл воды, замесите тесто. Сделайте клецки.
3. Когда картофель почти будет готов, добавьте клецки и продолжайте готовить суп.
4. Бекон нарежьте мелкими кубиками, лук — мелко. Обжарьте бекон на холодной сковороде, добавьте лук и жарьте, пока он не станет прозрачным, в конце — мелко нарезанный чеснок.
5. Переложите содержимое сковороды в суп, промойте сковороду, добавьте жидкость обратно в кастрюлю. Посолите, поперчите, готовьте еще 2 минуты, пишет pizzalabpraha.
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