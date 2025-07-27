Кускус заиграет новыми красками: добавьте всего один секретный ингредиент

Кускус с овощами — это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое стало популярным в Северной Африке, на Сицилии и в некоторых районах Сардинии. Оно готовится из пропаренных зёрен манной крупы, которые увеличиваются в размере в процессе приготовления.
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кускус с овощами
Ингредиенты:
Для кускуса:
250 г органического кускуса
300 мл воды
1 овощной бульонный кубик с куркумой под звёздами
Для овощей:
3 средних кабачка или 2 крупных, нарезанных кубиками
1 баклажан, нарезанный кубиками
1 жёлтый перец, нарезанный кубиками
10 помидоров черри, разрезанных на дольки
Свежий базилик
Оливковое масло
Репчатый лук
Соль
Перец
Приготовление:
В большую миску высыпьте кускус и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Хорошо перемешайте.
Влейте в миску кипящую воду с растворённым бульонным кубиком.
Накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут, пока кускус не впитает всю жидкость и не станет мягким.
В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте кабачки, баклажан и жёлтый перец. Обжаривайте овощи на среднем огне до мягкости, примерно 10-15 минут.
Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и добавьте к кускусу. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.
Посолите и поперчите по вкусу, затем добавьте свежий базилик.
Перемешайте всё ещё раз и подавайте блюдо горячим.
Уточнения
Куску́с (берберⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.