Кускус заиграет новыми красками: добавьте всего один секретный ингредиент

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Быстрый и полезный ужин: готовим кускус с овощами за 15 минут
1:43
Еда

Кускус с овощами — это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое стало популярным в Северной Африке, на Сицилии и в некоторых районах Сардинии. Оно готовится из пропаренных зёрен манной крупы, которые увеличиваются в размере в процессе приготовления.

Кускус с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кускус с овощами

Ингредиенты:

Для кускуса:

  • 250 г органического кускуса
  • 300 мл воды
  • 1 овощной бульонный кубик с куркумой под звёздами

Для овощей:

  • 3 средних кабачка или 2 крупных, нарезанных кубиками
  • 1 баклажан, нарезанный кубиками
  • 1 жёлтый перец, нарезанный кубиками
  • 10 помидоров черри, разрезанных на дольки
  • Свежий базилик
  • Оливковое масло
  • Репчатый лук
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  1. В большую миску высыпьте кускус и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Хорошо перемешайте.
  2. Влейте в миску кипящую воду с растворённым бульонным кубиком.
  3. Накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут, пока кускус не впитает всю жидкость и не станет мягким.
  4. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
  5. Добавьте кабачки, баклажан и жёлтый перец. Обжаривайте овощи на среднем огне до мягкости, примерно 10-15 минут.
  6. Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и добавьте к кускусу. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились.
  7. Посолите и поперчите по вкусу, затем добавьте свежий базилик.
  8. Перемешайте всё ещё раз и подавайте блюдо горячим.

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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