Кускус заиграет новыми красками: добавьте всего один секретный ингредиент

Быстрый и полезный ужин: готовим кускус с овощами за 15 минут

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Кускус с овощами — это простое, быстрое и вкусное блюдо, которое стало популярным в Северной Африке, на Сицилии и в некоторых районах Сардинии. Оно готовится из пропаренных зёрен манной крупы, которые увеличиваются в размере в процессе приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кускус с овощами

Ингредиенты:

Для кускуса:

250 г органического кускуса

300 мл воды

1 овощной бульонный кубик с куркумой под звёздами

Для овощей:

3 средних кабачка или 2 крупных, нарезанных кубиками

1 баклажан, нарезанный кубиками

1 жёлтый перец, нарезанный кубиками

10 помидоров черри, разрезанных на дольки

Свежий базилик

Оливковое масло

Репчатый лук

Соль

Перец

Приготовление:

В большую миску высыпьте кускус и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Хорошо перемешайте. Влейте в миску кипящую воду с растворённым бульонным кубиком. Накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут, пока кускус не впитает всю жидкость и не станет мягким. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте кабачки, баклажан и жёлтый перец. Обжаривайте овощи на среднем огне до мягкости, примерно 10-15 минут. Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и добавьте к кускусу. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно распределились. Посолите и поперчите по вкусу, затем добавьте свежий базилик. Перемешайте всё ещё раз и подавайте блюдо горячим.

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.



