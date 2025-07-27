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Вся семья в восторге: готовлю только такую фокаччу – бабушкин рецепт вне конкуренции

Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
2:46
Еда

Фокачча — это не просто хлеб, а настоящая кулинарная традиция, которая передается из поколения в поколение. Моя бабушка всегда готовила превосходную фокаччу, и я хочу поделиться с вами ее проверенным рецептом. Этот рецепт сочетает в себе простоту и вкус, делая фокаччу мягкой, легкой и ароматной.

фокачча
Фото: Wikimedia Commons by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фокачча

Фокачча может быть разной: от тонкой и хрустящей генуэзской до мягкой и воздушной апулийской. Сегодня я расскажу вам о рецепте фокаччи, которая идеально подходит для Апулии. Если вы хотите попробовать настоящую апулийскую фокаччу, этот рецепт для вас, уверяет blog. cookaround.com.

Ингредиенты:

  • 300 г манной крупы
  • 300 г муки
  • 6 г свежих пивных дрожжей
  • 2 чайные ложки сахара
  • 280-300 мл теплой воды
  • 120 г вареного картофеля (по желанию)
  • 25 мл оливкового масла первого холодного отжима
  • 25 г соли

Приготовление:

Из этого количества ингредиентов получится две фокаччи диаметром 30 см.

  1. Замес теста: В чаше стационарного миксера или в большой миске растворите сахар и дрожжи в теплой воде. Оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.
  2. Добавьте муку, манную крупу, оливковое масло и вареный картофель (если используете). Начните вымешивать тесто, пока оно не станет однородным.
  3. Посолите тесто и продолжайте месить до тех пор, пока оно не станет гладким, эластичным и перестанет прилипать к рукам.
  4. Расстойка: Накройте тесто пищевой пленкой или тканью и оставьте в теплом месте на 3-4 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в три раза.
  5. Разделите тесто на две части. Смажьте маслом два противня.
  6. Раскатайте тесто руками до нужного размера, не используя скалку. Тесто достаточно эластичное, поэтому его легко раскатать.
  7. Приправьте фокаччу по вкусу. Можно добавить помидоры, оливки, орегано, соль и масло. Или просто посыпать розмарином, солью и сбрызнуть маслом.
  8. Выпекайте в разогретой до 250°C духовке 20-25 минут. За 5 минут до готовности включите вентилятор для равномерного подрумянивания.

Этот рецепт фокаччи из манной крупы, с картофелем или без него, подарит вам мягкую, ароматную и вкусную выпечку, которую вы полюбите с первого кусочка. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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