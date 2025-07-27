Вся семья в восторге: готовлю только такую фокаччу – бабушкин рецепт вне конкуренции

Фокачча — это не просто хлеб, а настоящая кулинарная традиция, которая передается из поколения в поколение. Моя бабушка всегда готовила превосходную фокаччу, и я хочу поделиться с вами ее проверенным рецептом. Этот рецепт сочетает в себе простоту и вкус, делая фокаччу мягкой, легкой и ароматной.
Фокачча может быть разной: от тонкой и хрустящей генуэзской до мягкой и воздушной апулийской. Сегодня я расскажу вам о рецепте фокаччи, которая идеально подходит для Апулии. Если вы хотите попробовать настоящую апулийскую фокаччу, этот рецепт для вас, уверяет blog. cookaround.com.
Ингредиенты:
Приготовление:
Из этого количества ингредиентов получится две фокаччи диаметром 30 см.
Этот рецепт фокаччи из манной крупы, с картофелем или без него, подарит вам мягкую, ароматную и вкусную выпечку, которую вы полюбите с первого кусочка. Попробуйте и убедитесь сами!
Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.
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