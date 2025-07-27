Кабачки и картофель в деле: этот простой пирог с моцареллой покорит ваше сердце навсегда

Этот рецепт быстрого пирога с кабачками идеально подходит для тех, кто ценит вкусные и ароматные блюда, не требующие много времени и усилий. В этом рецепте цуккини и картофель используются в сыром виде: их натирают на терке и смешивают с другими ингредиентами. Затем все это запекается в духовке, создавая нежное и ароматное блюдо. Золотисто-коричневый пирог с тягучей моцареллой и кусочками прошутто — это сочетание, которое невозможно забыть!
Этот пирог объединяет элементы традиционного флана и овощного рулета, но при этом остается легким, свежим и изысканным. Овощи не требуют предварительной обработки: все происходит в духовке. Это блюдо станет вашим любимым вариантом для быстрых ужинов или легких перекусов. Оно также отлично подходит для детей, так как нежный вкус кабачков прекрасно сочетается с кремообразной моцареллой и пикантной ветчиной. Компактная форма пирога позволяет нарезать его на идеальные ломтики, что делает его удобным для работы, учебы или пикника.
Вы можете адаптировать рецепт под свои предпочтения. Например, заменить моцареллу на копченую скаморцу, а ветчину — на шпик или панчетту. Или сделать пирог вегетарианским, исключив мясо и добавив больше сыра. Это универсальное блюдо, которое подходит для любого случая, уверяет blog.giallozafferano.it.
Ингредиенты для быстрого пирога с кабачками (на 6 порций)
Приготовление
Советы по хранению
Пирог можно хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере до 2-3 дней. Для разогрева можно использовать духовку или сковороду. Также его можно заморозить порционно и разогреть позже.
Варианты приготовления
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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