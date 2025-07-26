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Больше не нужна гора масла: простой секрет хрустящей яичницы, который взорвал интернет

Идеальная яичница без масла: простой трюк с водой удивит результатом
1:56
Еда

В социальных сетях набирает популярность новый способ приготовления яиц, который обещает хрустящий белок и сочный желток без использования масла. Этот метод придумала Кейтлин, основательница кулинарного блога Modern Vintage Cooking.

Яичница
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Как это работает?

Для приготовления яичницы-пашот по новому методу вам понадобится только антипригарная сковорода, яйцо и столовая ложка воды.

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне.
  2. Разбейте яйцо на сковороду.
  3. Добавьте столовую ложку воды.
  4. Накройте сковороду крышкой.
  5. Через 1-2 минуты яичница будет готова. Белок равномерно пропечётся, а желток останется мягким и сочным.

Почему это работает?

Этот метод позволяет приготовить яйцо-пашот без лишнего жира. Вода создаёт пар, который равномерно пропекает белок, не давая ему потемнеть. При этом желток остаётся жидким и сочным, сохраняя все свои полезные свойства, пишет alfavita.gr.

По словам The Kitchn, этот способ идеально подходит для тех, кто заботится о своём здоровье и хочет снизить уровень холестерина. Он также позволяет сохранить пищевую ценность яиц и получить легкоусвояемый продукт.

Преимущества метода:

  • Без масла: Нет необходимости использовать масло или сливочное масло, что делает блюдо менее жирным.
  • Чистота: Сковорода остаётся практически чистой, так как вы не обжариваете яйцо на масле.
  • Польза для здоровья: Сохранение всех полезных свойств яиц.
  • Простота: Процесс приготовления занимает всего 1-2 минуты и не требует сложных манипуляций.

Попробуйте этот инновационный метод и убедитесь сами, что идеальная яичница может быть приготовлена без лишних усилий и жира!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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