В социальных сетях набирает популярность новый способ приготовления яиц, который обещает хрустящий белок и сочный желток без использования масла. Этот метод придумала Кейтлин, основательница кулинарного блога Modern Vintage Cooking.
Как это работает?
Для приготовления яичницы-пашот по новому методу вам понадобится только антипригарная сковорода, яйцо и столовая ложка воды.
Почему это работает?
Этот метод позволяет приготовить яйцо-пашот без лишнего жира. Вода создаёт пар, который равномерно пропекает белок, не давая ему потемнеть. При этом желток остаётся жидким и сочным, сохраняя все свои полезные свойства, пишет alfavita.gr.
По словам The Kitchn, этот способ идеально подходит для тех, кто заботится о своём здоровье и хочет снизить уровень холестерина. Он также позволяет сохранить пищевую ценность яиц и получить легкоусвояемый продукт.
Преимущества метода:
Попробуйте этот инновационный метод и убедитесь сами, что идеальная яичница может быть приготовлена без лишних усилий и жира!
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?