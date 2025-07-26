Больше не нужна гора масла: простой секрет хрустящей яичницы, который взорвал интернет

Идеальная яичница без масла: простой трюк с водой удивит результатом

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

В социальных сетях набирает популярность новый способ приготовления яиц, который обещает хрустящий белок и сочный желток без использования масла. Этот метод придумала Кейтлин, основательница кулинарного блога Modern Vintage Cooking.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Как это работает?

Для приготовления яичницы-пашот по новому методу вам понадобится только антипригарная сковорода, яйцо и столовая ложка воды.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Разбейте яйцо на сковороду. Добавьте столовую ложку воды. Накройте сковороду крышкой. Через 1-2 минуты яичница будет готова. Белок равномерно пропечётся, а желток останется мягким и сочным.

Почему это работает?

Этот метод позволяет приготовить яйцо-пашот без лишнего жира. Вода создаёт пар, который равномерно пропекает белок, не давая ему потемнеть. При этом желток остаётся жидким и сочным, сохраняя все свои полезные свойства, пишет alfavita.gr.

По словам The Kitchn, этот способ идеально подходит для тех, кто заботится о своём здоровье и хочет снизить уровень холестерина. Он также позволяет сохранить пищевую ценность яиц и получить легкоусвояемый продукт.

Преимущества метода:

Без масла: Нет необходимости использовать масло или сливочное масло, что делает блюдо менее жирным.

Нет необходимости использовать масло или сливочное масло, что делает блюдо менее жирным. Чистота : Сковорода остаётся практически чистой, так как вы не обжариваете яйцо на масле.

: Сковорода остаётся практически чистой, так как вы не обжариваете яйцо на масле. Польза для здоровья : Сохранение всех полезных свойств яиц.

: Сохранение всех полезных свойств яиц. Простота: Процесс приготовления занимает всего 1-2 минуты и не требует сложных манипуляций.

Попробуйте этот инновационный метод и убедитесь сами, что идеальная яичница может быть приготовлена без лишних усилий и жира!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

