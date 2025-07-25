Плов из риса и мяса: простота приготовления, о которой вы никогда не думали

Как приготовить идеальный плов: пошаговый рецепт с мясом и специями

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — это не просто блюдо, это настоящий кулинарный символ Востока, который радует своей многообразной формой и вкусом. И если вы ищете рецепт, который гарантированно получится, вы попали по адресу! Этот плов всегда удается, даже если вы готовите его впервые. Давайте разберёмся, как приготовить этот вкусный и ароматный шедевр.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Ингредиенты:

500 г риса (желательно использовать длиннозерный сорт, например, басмати или жасмин)

500 г мяса (баранина, говядина или курица — на ваш выбор)

2-3 средней луковицы

2-3 моркови

5-6 зубчиков чеснока

100 мл растительного масла

1 чайная ложка зиры

1 чайная ложка куркумы (по желанию)

Соль по вкусу

Чёрный перец по вкусу

Вода

Подготовка риса

Первым делом тщательно промойте рис под холодной водой. Это необходимо для удаления излишков крахмала, чтобы при варке рис не слипся. Замочите рис в холодной воде на 30-60 минут — это поможет ему лучше впитать воду и приготовиться равномерно.

Подготовка мяса и овощей

Мясо нарежьте на кубики среднего размера. Лук мелко нарежьте, а морковь порежьте на крупные брусочки или натрите на крупной терке, в зависимости от ваших предпочтений. Чеснок очищаем, но оставляем целыми дольками.

Обжаривание

В глубокой сковороде или казане нагрейте растительное масло. Как только оно разогреется, добавьте мясо и обжаривайте его на сильном огне до золотистого цвета. Это займет около 5-7 минут. Затем добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, а затем добавьте морковь. Готовьте все вместе еще 5-7 минут, помешивая.

Специи и соль

Когда овощи подрумянятся, добавьте зиру, куркуму, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Добавление риса

Слейте воду из замоченного риса и равномерно распределите его поверх мяса и овощей в сковороде. Не перемешивайте! В середину риса аккуратно вставьте дольки чеснока, которые добавят аромата. Затем аккуратно залейте все ингредиенты горячей водой так, чтобы она покрывала рис примерно на 1-2 сантиметра.

Варка плова

На сильном огне доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду или казан крышкой и готовьте 20-25 минут, не открывая крышку. В это время плов будет впитывать воду и готовиться.

Доваривание и подача

Как только вода впитается и рис станет мягким, выключите огонь и дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут. Это поможет ему достигнуть идеальной текстуры.

Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы распределить мясо и овощи по всему рису, и подавайте горячим.

Идеальные рекомендации:

Используйте качественный рис для плова, чтобы получить нужную текстуру.

Не спешите с перемешиванием в процессе готовки — таким образом, рис останется рассыпчатым.

Экспериментируйте с добавлением различных специй и ингредиентов — овощей или сухофруктов.

Теперь у вас есть надежный рецепт плова, который всегда получается! Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого яркого блюда и удивляйте своих близких на праздничных застольях или в будние дни. Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

