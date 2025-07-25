Плов из риса и мяса: простота приготовления, о которой вы никогда не думали

Плов — это не просто блюдо, это настоящий кулинарный символ Востока, который радует своей многообразной формой и вкусом. И если вы ищете рецепт, который гарантированно получится, вы попали по адресу! Этот плов всегда удается, даже если вы готовите его впервые. Давайте разберёмся, как приготовить этот вкусный и ароматный шедевр.
Первым делом тщательно промойте рис под холодной водой. Это необходимо для удаления излишков крахмала, чтобы при варке рис не слипся. Замочите рис в холодной воде на 30-60 минут — это поможет ему лучше впитать воду и приготовиться равномерно.
Мясо нарежьте на кубики среднего размера. Лук мелко нарежьте, а морковь порежьте на крупные брусочки или натрите на крупной терке, в зависимости от ваших предпочтений. Чеснок очищаем, но оставляем целыми дольками.
В глубокой сковороде или казане нагрейте растительное масло. Как только оно разогреется, добавьте мясо и обжаривайте его на сильном огне до золотистого цвета. Это займет около 5-7 минут. Затем добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, а затем добавьте морковь. Готовьте все вместе еще 5-7 минут, помешивая.
Когда овощи подрумянятся, добавьте зиру, куркуму, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Слейте воду из замоченного риса и равномерно распределите его поверх мяса и овощей в сковороде. Не перемешивайте! В середину риса аккуратно вставьте дольки чеснока, которые добавят аромата. Затем аккуратно залейте все ингредиенты горячей водой так, чтобы она покрывала рис примерно на 1-2 сантиметра.
На сильном огне доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду или казан крышкой и готовьте 20-25 минут, не открывая крышку. В это время плов будет впитывать воду и готовиться.
Как только вода впитается и рис станет мягким, выключите огонь и дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут. Это поможет ему достигнуть идеальной текстуры.
Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы распределить мясо и овощи по всему рису, и подавайте горячим.
Теперь у вас есть надежный рецепт плова, который всегда получается! Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого яркого блюда и удивляйте своих близких на праздничных застольях или в будние дни. Приятного аппетита!
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
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