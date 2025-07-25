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Плов из риса и мяса: простота приготовления, о которой вы никогда не думали

Как приготовить идеальный плов: пошаговый рецепт с мясом и специями
3:43
Еда

Плов — это не просто блюдо, это настоящий кулинарный символ Востока, который радует своей многообразной формой и вкусом. И если вы ищете рецепт, который гарантированно получится, вы попали по адресу! Этот плов всегда удается, даже если вы готовите его впервые. Давайте разберёмся, как приготовить этот вкусный и ароматный шедевр.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Ингредиенты:

  • 500 г риса (желательно использовать длиннозерный сорт, например, басмати или жасмин)
  • 500 г мяса (баранина, говядина или курица — на ваш выбор)
  • 2-3 средней луковицы
  • 2-3 моркови
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 мл растительного масла
  • 1 чайная ложка зиры
  • 1 чайная ложка куркумы (по желанию)
  • Соль по вкусу
  • Чёрный перец по вкусу
  • Вода

Подготовка риса

Первым делом тщательно промойте рис под холодной водой. Это необходимо для удаления излишков крахмала, чтобы при варке рис не слипся. Замочите рис в холодной воде на 30-60 минут — это поможет ему лучше впитать воду и приготовиться равномерно.

Подготовка мяса и овощей

Мясо нарежьте на кубики среднего размера. Лук мелко нарежьте, а морковь порежьте на крупные брусочки или натрите на крупной терке, в зависимости от ваших предпочтений. Чеснок очищаем, но оставляем целыми дольками.

Обжаривание

В глубокой сковороде или казане нагрейте растительное масло. Как только оно разогреется, добавьте мясо и обжаривайте его на сильном огне до золотистого цвета. Это займет около 5-7 минут. Затем добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности, а затем добавьте морковь. Готовьте все вместе еще 5-7 минут, помешивая.

Специи и соль

Когда овощи подрумянятся, добавьте зиру, куркуму, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще пару минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Добавление риса

Слейте воду из замоченного риса и равномерно распределите его поверх мяса и овощей в сковороде. Не перемешивайте! В середину риса аккуратно вставьте дольки чеснока, которые добавят аромата. Затем аккуратно залейте все ингредиенты горячей водой так, чтобы она покрывала рис примерно на 1-2 сантиметра.

Варка плова

На сильном огне доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду или казан крышкой и готовьте 20-25 минут, не открывая крышку. В это время плов будет впитывать воду и готовиться.

Доваривание и подача

Как только вода впитается и рис станет мягким, выключите огонь и дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут. Это поможет ему достигнуть идеальной текстуры. 

Перед подачей аккуратно перемешайте плов, чтобы распределить мясо и овощи по всему рису, и подавайте горячим. 

Идеальные рекомендации:

  • Используйте качественный рис для плова, чтобы получить нужную текстуру.
  • Не спешите с перемешиванием в процессе готовки — таким образом, рис останется рассыпчатым.
  • Экспериментируйте с добавлением различных специй и ингредиентов — овощей или сухофруктов.

Теперь у вас есть надежный рецепт плова, который всегда получается! Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого яркого блюда и удивляйте своих близких на праздничных застольях или в будние дни. Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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