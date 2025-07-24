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Когда молоко — не лучший выбор: как заменить его на другой продукт и получить идеальные блинчики

Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
2:36
Еда

Блинчики — это блюдо, которое любят практически все. В классическом рецепте часто используется молоко, но что делать, если его нет под рукой или вы хотите попробовать что-то новое? Есть отличный альтернативный вариант, который придаст блинчикам незабываемый вкус и текстуру, а главное — такой секретный ингредиент поможет вам сделать блинчики ещё вкуснее.

Блинчики
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блинчики

Секретный ингредиент — сметана

Что же делает эти блинчики особенными? Эксперт в области кулинарии Юлия Архипова предлагает заменить молоко сметаной. Этот "секретный" ингредиент в небольшом количестве превращает обычные блинчики в нечто уникальное.

  • Результат: блинчики получаются мягкими, ароматными и намного вкуснее, чем традиционно приготовленные на молоке.

  • Отличие: благодаря сметане блинчики становятся более нежными и с приятным кисловатым привкусом.

Рецепт блинчиков без молока

Ингредиенты:

  • 1 яйцо

  • Щепотка соли

  • 2 столовые ложки сахара

  • 50 г сметаны

  • Щепотка соды

  • 5 столовых ложек муки

  • 1 столовая ложка растительного масла

  • 1 стакан тёплой воды

Пошаговое приготовление:

1. Подготовка основы

  • В миске взбейте яйцо с щепоткой соли и сахара.

  • Добавьте 50 г сметаны и тщательно перемешайте до образования однородной массы.

2. Готовим жидкую основу

  • В стакане тёплой воды растворите щепотку соды и добавьте в смесь с яйцом и сметаной.

  • Далее добавьте 5 столовых ложек муки и столовую ложку растительного масла.

  • Перемешайте все ингредиенты до получения гладкой массы.

3. Обжарка блинчиков

  • Разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла.

  • Вылейте на сковороду немного теста и равномерно распределите его по поверхности.

  • Обжаривайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

4. Подача

  • Готовые блинчики подавайте горячими, с пылу с жару.

  • Наслаждайтесь вкусом, который моментально покорит ваши вкусовые рецепторы.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Блинчики без молока на сметане — это уникальный способ добавить блюду глубину вкуса.

  • Рецепт прост в приготовлении, а результат просто ошеломляющий.

  • Этот вариант идеально подойдёт для тех, кто ищет новые способы готовить любимые блюда.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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