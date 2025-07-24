Когда молоко — не лучший выбор: как заменить его на другой продукт и получить идеальные блинчики

Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики — это блюдо, которое любят практически все. В классическом рецепте часто используется молоко, но что делать, если его нет под рукой или вы хотите попробовать что-то новое? Есть отличный альтернативный вариант, который придаст блинчикам незабываемый вкус и текстуру, а главное — такой секретный ингредиент поможет вам сделать блинчики ещё вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинчики

Секретный ингредиент — сметана

Что же делает эти блинчики особенными? Эксперт в области кулинарии Юлия Архипова предлагает заменить молоко сметаной. Этот "секретный" ингредиент в небольшом количестве превращает обычные блинчики в нечто уникальное.

Результат : блинчики получаются мягкими, ароматными и намного вкуснее, чем традиционно приготовленные на молоке.

Отличие: благодаря сметане блинчики становятся более нежными и с приятным кисловатым привкусом.

Рецепт блинчиков без молока

Ингредиенты:

1 яйцо

Щепотка соли

2 столовые ложки сахара

50 г сметаны

Щепотка соды

5 столовых ложек муки

1 столовая ложка растительного масла

1 стакан тёплой воды

Пошаговое приготовление:

1. Подготовка основы

В миске взбейте яйцо с щепоткой соли и сахара.

Добавьте 50 г сметаны и тщательно перемешайте до образования однородной массы.

2. Готовим жидкую основу

В стакане тёплой воды растворите щепотку соды и добавьте в смесь с яйцом и сметаной.

Далее добавьте 5 столовых ложек муки и столовую ложку растительного масла.

Перемешайте все ингредиенты до получения гладкой массы.

3. Обжарка блинчиков

Разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла.

Вылейте на сковороду немного теста и равномерно распределите его по поверхности.

Обжаривайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

4. Подача

Готовые блинчики подавайте горячими, с пылу с жару.

Наслаждайтесь вкусом, который моментально покорит ваши вкусовые рецепторы.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Блинчики без молока на сметане — это уникальный способ добавить блюду глубину вкуса.

Рецепт прост в приготовлении, а результат просто ошеломляющий.

Этот вариант идеально подойдёт для тех, кто ищет новые способы готовить любимые блюда.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

