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Замороженный сыр — это не то, что вы думаете: 5 причин, почему его не стоит использовать как закуску

Эксперт объяснил, можно ли замораживать сыр и как это влияет на вкус
2:11
Еда

Сыр — это одно из самых популярных и любимых лакомств, которое часто используется на завтрак, в салатах или как дополнение к основным блюдам. Он является универсальной закуской, которую едят в течение дня. Однако многие хозяйки задаются вопросом: можно ли замораживать сыр, чтобы сохранить его свежесть?

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Можно ли замораживать сыр

Ответ на этот вопрос не так однозначен. Замораживать сыр можно, но только если речь идёт о твёрдых и полутвёрдых сортах, таких как пармезан, боффор или гауда. Перед тем как отправить сыр в морозильник, рекомендуется натереть его на терке или нарезать на небольшие кусочки, что облегчит его дальнейшее использование.

Почему замороженный сыр не подходит для закусок и салатов

После заморозки сыр меняет свою текстуру, становясь рыхлым и ломким. Это делает его непригодным для использования в качестве закуски или для добавления в салаты. Кроме того, замороженный сыр теряет свою насыщенность и аромат, делая вкус менее выраженным по сравнению со свежим продуктом.

Где использовать замороженный сыр

Тем не менее, замороженный сыр отлично подойдёт для горячих блюд, таких как пицца, запеканки или соусы. В таких рецептах сыр расплавится, не потеряв своих вкусовых качеств.

Советы по заморозке сыра

Если вы решите заморозить сыр, то следуйте нескольким простым правилам. Во-первых, перед заморозкой обязательно заверните сыр в несколько слоев водоотталкивающей пленки, чтобы предотвратить обледенение. Во-вторых, размораживать сыр нужно в холодильнике, чтобы сохранить его структуру. После того как он оттает, его можно оставить при комнатной температуре для дальнейшего использования.

Замораживание сыра — это подходящий способ сохранить его в случае необходимости, но важно помнить о том, как оно влияет на текстуру и вкус продукта. Следуя простым рекомендациям, можно минимизировать потери вкусовых качеств и использовать сыр для приготовления горячих блюд.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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