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Похоже на обед, но вкус уникальный: кукуруза и яйца превращают обычный салат в кулинарный хит

Салат с кукурузой, яйцом: легкий рецепт с низкой калорийностью
2:04
Еда

Кукуруза привнесет в этот свежий салат особую текстуру и красивый желтый цвет, а вареные яйца с сметаной в качестве заправки объединят все ингредиенты, придавая блюду насыщенности. Добавьте черный перец и другие специи по своему вкусу. Идеально подойдут любые свежие зелень и салатные листья, которые можно найти на огороде.

Салат с кукурузой и яйцом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с кукурузой и яйцом

Продукты

  • Салат-латук (1 кочан = 100 г)
  • Куриное яйцо (3 шт. = 180 г)
  • Огурец (2 шт. = 240 г)
  • Консервированная кукуруза (1 банка / 350 г = 350 г)
  • Укроп (1 пучок = 15 г)
  • Зеленый лук (1 шт. = 20 г)
  • Сметана 10% (3 ст. л. = 75 г)
  • Соль (0,5 ч. л. = 3,5 г)

Шаги приготовления

  1. Помойте салат, огурцы, укроп и зеленый лук. Положите на бумажные полотенца, чтобы обсохли. Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость. Подготовьте кастрюлю и салатник.
  2. Положите яйца в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и варите яйца вкрутую 8-9 минут. После этого охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца вдоль на 4-6 долек.
  3. Порвите листья салата руками на крупные кусочки, нарежьте огурцы полукруглыми дольками толщиной 2-3 мм. Мелко порубите укроп и зеленый лук.
  4. В салатник выложите зеленые листья, огурцы, укроп и лук, добавьте кукурузу, посолите, добавьте сметану. Аккуратно перемешайте.
  5. Украсьте салат яичными дольками. Если хотите добавить больше цвета, посыпьте молотой паприкой или хлопьями чили.

Уточнения

Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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