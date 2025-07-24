Похоже на обед, но вкус уникальный: кукуруза и яйца превращают обычный салат в кулинарный хит

Кукуруза привнесет в этот свежий салат особую текстуру и красивый желтый цвет, а вареные яйца с сметаной в качестве заправки объединят все ингредиенты, придавая блюду насыщенности. Добавьте черный перец и другие специи по своему вкусу. Идеально подойдут любые свежие зелень и салатные листья, которые можно найти на огороде.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с кукурузой и яйцом
Продукты
Салат-латук (1 кочан = 100 г)
Куриное яйцо (3 шт. = 180 г)
Огурец (2 шт. = 240 г)
Консервированная кукуруза (1 банка / 350 г = 350 г)
Укроп (1 пучок = 15 г)
Зеленый лук (1 шт. = 20 г)
Сметана 10% (3 ст. л. = 75 г)
Соль (0,5 ч. л. = 3,5 г)
Шаги приготовления
Помойте салат, огурцы, укроп и зеленый лук. Положите на бумажные полотенца, чтобы обсохли. Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость. Подготовьте кастрюлю и салатник.
Положите яйца в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до среднего и варите яйца вкрутую 8-9 минут. После этого охладите их в холодной воде и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца вдоль на 4-6 долек.
Порвите листья салата руками на крупные кусочки, нарежьте огурцы полукруглыми дольками толщиной 2-3 мм. Мелко порубите укроп и зеленый лук.
В салатник выложите зеленые листья, огурцы, укроп и лук, добавьте кукурузу, посолите, добавьте сметану. Аккуратно перемешайте.
Украсьте салат яичными дольками. Если хотите добавить больше цвета, посыпьте молотой паприкой или хлопьями чили.
Уточнения
Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).