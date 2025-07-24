Забудьте обыденное — этот рецепт сделает ваш ужин не только лёгким, но и восхитительно вкусным

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Рецепт низкокалорийного ужина с индейкой и кабачками

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный и низкокалорийный ужин — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной пищи. Рецепт требует всего несколько простых ингредиентов, и приготовление займет всего 25 минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачковой паста с индейкой

Ингредиенты

Индейка — 250 г

Кабачок — 1 шт. (300 г)

Сливки 10% жирности — 200 мл (200 г)

Масло гхи — 0,5 ст. л. (10 г)

Помидоры — 3 шт. (270 г)

Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)

Черный перец молотый — по вкусу

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте индейку небольшими кубиками. На сковороде растопите масло гхи и выложите индейку. Обжаривайте 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и жарьте еще 5 минут. Нарежьте кабачок на тонкие слайсы с помощью овощечистки, затем каждую полоску разрежьте на 3 части. Выложите кабачок в сковородку и жарьте 5 минут. Влейте сливки, перемешайте и томите 2 минуты на среднем огне. Нарежьте помидоры на 4 части, добавьте в сковородку и перемешайте. Накройте крышкой и томите еще 3 минуты. Подавайте, посыпав тертым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

