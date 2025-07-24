Забудьте обыденное — этот рецепт сделает ваш ужин не только лёгким, но и восхитительно вкусным

Этот вкусный и низкокалорийный ужин — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной пищи. Рецепт требует всего несколько простых ингредиентов, и приготовление займет всего 25 минут.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковой паста с индейкой
Ингредиенты
Индейка — 250 г
Кабачок — 1 шт. (300 г)
Сливки 10% жирности — 200 мл (200 г)
Масло гхи — 0,5 ст. л. (10 г)
Помидоры — 3 шт. (270 г)
Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
Черный перец молотый — по вкусу
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты.
Нарежьте индейку небольшими кубиками.
На сковороде растопите масло гхи и выложите индейку. Обжаривайте 5 минут.
Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и жарьте еще 5 минут.
Нарежьте кабачок на тонкие слайсы с помощью овощечистки, затем каждую полоску разрежьте на 3 части.
Выложите кабачок в сковородку и жарьте 5 минут.
Влейте сливки, перемешайте и томите 2 минуты на среднем огне.
Нарежьте помидоры на 4 части, добавьте в сковородку и перемешайте. Накройте крышкой и томите еще 3 минуты.
Подавайте, посыпав тертым сыром.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.