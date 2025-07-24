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Забудьте обыденное — этот рецепт сделает ваш ужин не только лёгким, но и восхитительно вкусным

Рецепт низкокалорийного ужина с индейкой и кабачками
1:31
Еда

Этот вкусный и низкокалорийный ужин — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной пищи. Рецепт требует всего несколько простых ингредиентов, и приготовление займет всего 25 минут.

Кабачковой паста с индейкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковой паста с индейкой

Ингредиенты

  • Индейка — 250 г
  • Кабачок — 1 шт. (300 г)
  • Сливки 10% жирности — 200 мл (200 г)
  • Масло гхи — 0,5 ст. л. (10 г)
  • Помидоры — 3 шт. (270 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
  • Черный перец молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Нарежьте индейку небольшими кубиками.
  3. На сковороде растопите масло гхи и выложите индейку. Обжаривайте 5 минут.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и жарьте еще 5 минут.
  5. Нарежьте кабачок на тонкие слайсы с помощью овощечистки, затем каждую полоску разрежьте на 3 части.
  6. Выложите кабачок в сковородку и жарьте 5 минут.
  7. Влейте сливки, перемешайте и томите 2 минуты на среднем огне.
  8. Нарежьте помидоры на 4 части, добавьте в сковородку и перемешайте. Накройте крышкой и томите еще 3 минуты.
  9. Подавайте, посыпав тертым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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