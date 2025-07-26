Необычный способ сохранения феты в открытой банке на целый месяц: добавьте всего 3 ингредиента

Лето — время, когда фета становится постоянным спутником на наших столах. Её нежная текстура и солоноватый вкус прекрасно сочетаются с овощами, приготовленными на гриле, и фруктами. Фета может быть не только частью греческого салата, но и основой для закусок, запеканок и даже пасты.
Когда мы едим фету в компании, весь кусок уходит быстро. Но что делать, если вы ужинаете в одиночестве и оставляете часть сыра? Обычно мы просто перекладываем фету в рассол, чтобы сохранить её свежесть. Однако существует более интересный способ консервации, который не только продлит срок хранения, но и придаст сыру новый вкус.
Метод с травами и оливковым маслом
Этот способ идеально подходит для маринованной феты. После того как вы слейте рассол и обсушите сыр, нарежьте его кубиками. Затем поместите кусочки в герметичную банку вместе с травами по вашему вкусу: розмарином, оливками, хлопьями чили или красным луком. Залейте всё оливковым маслом — и ваша фета готова к хранению в холодильнике.
Такой метод позволяет сохранить фету свежей до месяца. Более того, у вас получится ароматное масло, которое можно использовать для заправки салатов. Если у вас нет времени на маринование, можно просто сбрызнуть фету оливковым маслом и убрать в холодильник. Однако в этом случае её нужно съесть в течение 3–4 дней, напоминает cuisine.journaldesfemmes.fr.
Фета — это символ лета. Она радует нас своим вкусом и универсальностью. Чтобы наслаждаться ей как можно дольше, не забывайте о простых, но эффективных способах консервации. Баночка с травами, ванночка с оливковым маслом — всё это поможет вашей фете сиять даже в те дни, когда холодильник наполовину пуст.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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