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Необычный способ сохранения феты в открытой банке на целый месяц: добавьте всего 3 ингредиента

Фета в масле: лучший способ сохранить её свежесть и аромат на целый месяц
1:59
Еда

Лето — время, когда фета становится постоянным спутником на наших столах. Её нежная текстура и солоноватый вкус прекрасно сочетаются с овощами, приготовленными на гриле, и фруктами. Фета может быть не только частью греческого салата, но и основой для закусок, запеканок и даже пасты.

Салат с помидорами, огурцами и фетой
Фото: flickr.com by ralph and jen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с помидорами, огурцами и фетой

Когда мы едим фету в компании, весь кусок уходит быстро. Но что делать, если вы ужинаете в одиночестве и оставляете часть сыра? Обычно мы просто перекладываем фету в рассол, чтобы сохранить её свежесть. Однако существует более интересный способ консервации, который не только продлит срок хранения, но и придаст сыру новый вкус.

Метод с травами и оливковым маслом

Этот способ идеально подходит для маринованной феты. После того как вы слейте рассол и обсушите сыр, нарежьте его кубиками. Затем поместите кусочки в герметичную банку вместе с травами по вашему вкусу: розмарином, оливками, хлопьями чили или красным луком. Залейте всё оливковым маслом — и ваша фета готова к хранению в холодильнике.

Такой метод позволяет сохранить фету свежей до месяца. Более того, у вас получится ароматное масло, которое можно использовать для заправки салатов. Если у вас нет времени на маринование, можно просто сбрызнуть фету оливковым маслом и убрать в холодильник. Однако в этом случае её нужно съесть в течение 3–4 дней, напоминает cuisine.journaldesfemmes.fr.

Фета — это символ лета. Она радует нас своим вкусом и универсальностью. Чтобы наслаждаться ей как можно дольше, не забывайте о простых, но эффективных способах консервации. Баночка с травами, ванночка с оливковым маслом — всё это поможет вашей фете сиять даже в те дни, когда холодильник наполовину пуст.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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