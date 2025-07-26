Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-специалист назвал ежедневную привычку, оптимизирующую производительность
Психолог: конфликт Прилучного и Муцениеце нанесёт детям непоправимый вред
Гериатр Новоселов: заикание не предсказывает развитие деменции у Брюса Уиллиса
Архангельская область улучшит качество коммунальных услуг для 140 тыс. человек за пять лет
Ваш идеальный антицеллюлитный крем: что искать в составе, чтобы получить видимый результат
Дачный налог: как законно уменьшить платежи за дом — совет от эксперта
Комары могут передавать дирофиляриоз, угрожая сердечно-сосудистой системе питомцев
Астрономы бьют тревогу: 3I/ATLAS может быть враждебным кораблём инопланетян
Пищевая сода как натуральное средство для стирки: преимущества и способы применения

Нет больше горчинки: секрет приготовления куриной печени, который изменит всё

Легкий и нежный вкус куриной печени: идеальный рецепт без горечи
2:26
Еда

Куриная печень — популярный субпродукт, который многие ценят за нежный вкус и пользу. Однако часто она разочаровывает из-за характерной горчинки и жёсткости. Существует проверенный способ приготовления, который поможет избежать этих проблем и раскрыть все лучшие качества куриной печени.

салат с печенью
Фото: freepik by timolina
салат с печенью

Основная причина горького вкуса и жёсткости — неправильная обработка печени и слишком длительная термическая обработка. При длительной жарке ферменты, содержащиеся в печени, разрушаются, что делает её сухой и жёсткой. Остатки желчи придают продукту неприятный привкус.

Чтобы избежать этих проблем, важно правильно подготовить печень и сократить время её приготовления. Повара рекомендуют замачивать печень в молоке на 30-40 минут перед приготовлением. Это смягчает вкус и делает текстуру более нежной.

После замачивания печень необходимо тщательно очистить от плёнок и желчных протоков. Затем её промывают под холодной водой и обсушивают бумажными полотенцами.

Для обжаривания используют хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Важно не пережаривать печень, чтобы она оставалась мягкой и сочной. Достаточно обжарить её с каждой стороны по 2-3 минуты до появления лёгкой румяной корочки. Солить печень рекомендуется в самом конце приготовления, чтобы не вытягивать из неё влагу и не делать сухой.

Готовность печени можно определить по её цвету. Идеальный вариант — слегка розовый цвет в центре. Полное зарумянивание до серого цвета может лишить печень сочности и усилить горький привкус.

Для улучшения вкуса и аромата в конце приготовления можно добавить немного масла и свежие травы. Это придаст блюду нежность и приятный аромат.

Куриную печень подают сразу после приготовления, чтобы она сохранила свою сочность и мягкость. При охлаждении печень может стать более плотной и потерять вкусовые качества.

Следуя этим простым советам, даже начинающий кулинар сможет приготовить вкусную и нежную куриную печень. Этот продукт станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим насыщенным вкусом и пользой.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Дачный налог: как законно уменьшить платежи за дом — совет от эксперта
Комары могут передавать дирофиляриоз, угрожая сердечно-сосудистой системе питомцев
Астрономы бьют тревогу: 3I/ATLAS может быть враждебным кораблём инопланетян
Легкий и нежный вкус куриной печени: идеальный рецепт без горечи
Пищевая сода как натуральное средство для стирки: преимущества и способы применения
Руслан Белый* попал в чат иностранных агентов и раскритиковал его атмосферу
Тайны знаменитого Пантеона: секрет его конструкции и прочности удивляет даже инженеров
Почему на даче стоит установить качели
Розам нужны друзья: растения-компаньоны
Важность силовых тренировок для здоровья: укрепление костей и суставов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.