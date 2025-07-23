Узнайте, как готовили римляне рыбный соус гарум

Гарум из Рима: раскрываем старинные кулинарные традиции

Древние римляне были неравнодушны к особому виду рыбного соуса.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info рыбный соус

Исследователь Гонсалу Темуду (Португалия) представил результаты научного труда в журнале Antiquity. В центре внимания исследования гарум — сброженный рыбный соус, служивший у римлян популярной приправой.

Темудо сумел выделить ДНК рыбы, уцелевшую в древней емкости для приготовления гарума, найденной в Адро-Вельо, археологическом памятнике в испанской Галисии.

На дне сосуда археологи обнаружили мелкие, фрагментированные рыбные кости, преимущественно позвонки, сохранившиеся на удивление хорошо.

Несмотря на 1800-летний возраст и интенсивную ферментацию, ДНК в костях оказалась достаточно сохранной для изучения.

Исследователь успешно извлек и секвенировал генетический материал, подтвердив, что основным компонентом древнего соуса была сардина.

Полученные результаты показали, что гарум экспортировался по всей Римской империи, а это значит, что местные сардины, вероятно, использовались для приготовления блюда даже в самых отдаленных регионах.

Темудо отметил, что гарум, богатый глутаматами, обладал насыщенным вкусом, напоминающим современные рыбные соусы. Римляне ценили его выраженный вкус и универсальность, что отражалось и в цене, пишет nypost.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella). Термин может происходить от названия средиземноморского острова Сардиния, вокруг которого когда-то было много сардин. Изображение сардины используется в геральдике (негеральдические фигуры). Все виды сардины обладают жирным и питательным мясом и имеют большое промысловое значение.



