Узнайте, как готовили римляне рыбный соус гарум

Древние римляне были неравнодушны к особому виду рыбного соуса.
Исследователь Гонсалу Темуду (Португалия) представил результаты научного труда в журнале Antiquity. В центре внимания исследования гарум — сброженный рыбный соус, служивший у римлян популярной приправой.
Темудо сумел выделить ДНК рыбы, уцелевшую в древней емкости для приготовления гарума, найденной в Адро-Вельо, археологическом памятнике в испанской Галисии.
На дне сосуда археологи обнаружили мелкие, фрагментированные рыбные кости, преимущественно позвонки, сохранившиеся на удивление хорошо.
Несмотря на 1800-летний возраст и интенсивную ферментацию, ДНК в костях оказалась достаточно сохранной для изучения.
Исследователь успешно извлек и секвенировал генетический материал, подтвердив, что основным компонентом древнего соуса была сардина.
Полученные результаты показали, что гарум экспортировался по всей Римской империи, а это значит, что местные сардины, вероятно, использовались для приготовления блюда даже в самых отдаленных регионах.
Темудо отметил, что гарум, богатый глутаматами, обладал насыщенным вкусом, напоминающим современные рыбные соусы. Римляне ценили его выраженный вкус и универсальность, что отражалось и в цене, пишет nypost.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella). Термин может происходить от названия средиземноморского острова Сардиния, вокруг которого когда-то было много сардин. Изображение сардины используется в геральдике (негеральдические фигуры). Все виды сардины обладают жирным и питательным мясом и имеют большое промысловое значение.
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