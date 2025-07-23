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Секрет домашнего лимонада: как утолить жажду за 10 минут

Летний лимонад: как за 10 минут создать напиток для радости детей
0:58
Еда

Это отличный прохладительный напиток для детей, который не только утоляет жажду, но и богат витаминами. Вот простой рецепт.

домашний лимонад
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
домашний лимонад

Ингредиенты (на 4 порции):

  •  Лимон — 1 шт.
  • Сахар — 120 гр.
  • Вода — 800 мл.

Приготовление

1. Подготовка. Вскипятите воду в чайнике. Лимон тщательно вымойте и обдайте кипятком (эта вода не учитывается в ингредиентах).

2. Цедра и сок. С лимона цедру натрите на терке, а потом выжмите сок.

3. Сироп. В кастрюле вскипятите 800 мл воды, добавьте сахар и лимонную цедру. Проварите это на медленном огне около 10 минут.

4. Смешивание. Снимите кастрюлю с огня и остудите получившийся сироп. Затем влейте лимонный сок.

5. Хранение. Готовый лимонад храните в закрытой посуде в холодильнике.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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