Секрет домашнего лимонада: как утолить жажду за 10 минут

Это отличный прохладительный напиток для детей, который не только утоляет жажду, но и богат витаминами. Вот простой рецепт.
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление
1. Подготовка. Вскипятите воду в чайнике. Лимон тщательно вымойте и обдайте кипятком (эта вода не учитывается в ингредиентах).
2. Цедра и сок. С лимона цедру натрите на терке, а потом выжмите сок.
3. Сироп. В кастрюле вскипятите 800 мл воды, добавьте сахар и лимонную цедру. Проварите это на медленном огне около 10 минут.
4. Смешивание. Снимите кастрюлю с огня и остудите получившийся сироп. Затем влейте лимонный сок.
5. Хранение. Готовый лимонад храните в закрытой посуде в холодильнике.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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