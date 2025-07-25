Вкусный сырный пирог с секретом: как за 15 минут приготовить деликатес, о котором все будут говорить

Легкость приготовления: как сделать воздушный сырный пирог за 15 минут с фило

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот хрустящий и воздушный сырный пирог с насыщенной начинкой готовится из готового теста фило всего за 15 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырные лепёшки

Ингредиенты

На 4 порции:

4 листа теста фило

50 мл оливкового масла и дополнительно для смазывания листов

1 яйцо

200 г сыра кассери (тертого)

200 г сыра фета (раскрошенного)

100 г сыра грюйер (тертого)

100 г анфотиро (раскрошенного)

1 ч. л. сушеного тертого орегано

Свежемолотый перец (соль не нужна, так как фета и грюйер соленые)

Мёд по вкусу

Кунжут или черные семена кунжута

Приготовление

Смажьте антипригарную сковороду диаметром 24 см оливковым маслом. Выложите первый лист теста так, чтобы половина покрывала дно и стенки, а вторая половина свисала. Смажьте лист маслом. Положите второй лист поперек предыдущего. Повторите процедуру с маслом. Повторите с оставшимися двумя листами, располагая их поперек и сбрызгивая маслом. В миске смешайте все сыры с 50 мл оливкового масла, орегано, перцем и яйцом. Вылейте сырную смесь на тесто в сковороде и равномерно распределите. Накройте начинку свисающими краями теста, смазывая каждый слой оливковым маслом. Поставьте сковороду на средний огонь и готовьте 7-8 минут, пока дно не станет золотистым. Переверните пирог на большую тарелку или крышку, затем верните в сковороду другой стороной. Жарьте еще 6-7 минут. Переложите пирог на блюдо, по желанию добавьте немного мёда и посыпьте кунжутом, рекомендует kathimerini. gr.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

