Вкусный сырный пирог с секретом: как за 15 минут приготовить деликатес, о котором все будут говорить
Легкость приготовления: как сделать воздушный сырный пирог за 15 минут с фило
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Этот хрустящий и воздушный сырный пирог с насыщенной начинкой готовится из готового теста фило всего за 15 минут.
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Сырные лепёшки
Ингредиенты
На 4 порции:
- 4 листа теста фило
- 50 мл оливкового масла и дополнительно для смазывания листов
- 1 яйцо
- 200 г сыра кассери (тертого)
- 200 г сыра фета (раскрошенного)
- 100 г сыра грюйер (тертого)
- 100 г анфотиро (раскрошенного)
- 1 ч. л. сушеного тертого орегано
- Свежемолотый перец (соль не нужна, так как фета и грюйер соленые)
- Мёд по вкусу
- Кунжут или черные семена кунжута
Приготовление
- Смажьте антипригарную сковороду диаметром 24 см оливковым маслом.
- Выложите первый лист теста так, чтобы половина покрывала дно и стенки, а вторая половина свисала.
- Смажьте лист маслом.
- Положите второй лист поперек предыдущего.
- Повторите процедуру с маслом.
- Повторите с оставшимися двумя листами, располагая их поперек и сбрызгивая маслом.
- В миске смешайте все сыры с 50 мл оливкового масла, орегано, перцем и яйцом.
- Вылейте сырную смесь на тесто в сковороде и равномерно распределите.
- Накройте начинку свисающими краями теста, смазывая каждый слой оливковым маслом.
- Поставьте сковороду на средний огонь и готовьте 7-8 минут, пока дно не станет золотистым.
- Переверните пирог на большую тарелку или крышку, затем верните в сковороду другой стороной.
- Жарьте еще 6-7 минут.
- Переложите пирог на блюдо, по желанию добавьте немного мёда и посыпьте кунжутом, рекомендует kathimerini. gr.
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру