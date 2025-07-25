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Вкусный сырный пирог с секретом: как за 15 минут приготовить деликатес, о котором все будут говорить

Легкость приготовления: как сделать воздушный сырный пирог за 15 минут с фило
1:54
Еда

Этот хрустящий и воздушный сырный пирог с насыщенной начинкой готовится из готового теста фило всего за 15 минут.

Сырные лепёшки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырные лепёшки

Ингредиенты

На 4 порции:

  • 4 листа теста фило
  • 50 мл оливкового масла и дополнительно для смазывания листов
  • 1 яйцо
  • 200 г сыра кассери (тертого)
  • 200 г сыра фета (раскрошенного)
  • 100 г сыра грюйер (тертого)
  • 100 г анфотиро (раскрошенного)
  • 1 ч. л. сушеного тертого орегано
  • Свежемолотый перец (соль не нужна, так как фета и грюйер соленые)
  • Мёд по вкусу
  • Кунжут или черные семена кунжута

Приготовление

  1. Смажьте антипригарную сковороду диаметром 24 см оливковым маслом.
  2. Выложите первый лист теста так, чтобы половина покрывала дно и стенки, а вторая половина свисала.
  3. Смажьте лист маслом.
  4. Положите второй лист поперек предыдущего.
  5. Повторите процедуру с маслом.
  6. Повторите с оставшимися двумя листами, располагая их поперек и сбрызгивая маслом.
  7. В миске смешайте все сыры с 50 мл оливкового масла, орегано, перцем и яйцом.
  8. Вылейте сырную смесь на тесто в сковороде и равномерно распределите.
  9. Накройте начинку свисающими краями теста, смазывая каждый слой оливковым маслом.
  10. Поставьте сковороду на средний огонь и готовьте 7-8 минут, пока дно не станет золотистым.
  11. Переверните пирог на большую тарелку или крышку, затем верните в сковороду другой стороной.
  12. Жарьте еще 6-7 минут.
  13. Переложите пирог на блюдо, по желанию добавьте немного мёда и посыпьте кунжутом, рекомендует kathimerini. gr.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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