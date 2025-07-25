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Хлеб черствеет за сутки? Узнайте, как спасти его с помощью обычных продуктов

Как сохранить свежесть хлеба? Лайфхаки с сельдереем, яблоками и картошкой
1:54
Еда

Хранение продуктов — задача не из лёгких. Цены на свежие ингредиенты часто высокие, и выбрасывать продукты жалко. Однако есть способ, который поможет вам продлить свежесть хлеба и сэкономить деньги.

масло
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
масло

Почему хлеб быстро черствеет?

Хлеб — важный продукт в рационе, но он имеет один недостаток: быстро черствеет. На следующий день после покупки он становится твёрдым и теряет свои вкусовые качества. Если вы не собираетесь использовать его в качестве панировки или для приготовления супа, хлеб придётся выбросить.

Как продлить свежесть хлеба?

Секрет продления свежести хлеба прост: используйте сельдерей, яблоки или картофель.

Сельдерей

Если у вас есть сельдерей, вы можете использовать его для хранения хлеба. Положите кусочек сельдерея в пакет с хлебом, и он выделит влагу, которая поможет хлебу не высохнуть и не покрыться плесенью. Этот метод работает не только с хлебом, но и с другими продуктами, такими как сыр и овощи.

Яблоки и картофель

Если у вас нет сельдерея, не отчаивайтесь. Яблоки и картофель также могут помочь сохранить свежесть хлеба. Просто положите кусочек яблока или картофеля в пакет с хлебом. Они будут выделять влагу, которая предотвратит высыхание хлеба.

Дополнительные советы по хранению продуктов

Если у вас осталось много хлеба, его можно заморозить. Это отличный способ сохранить продукт на долгое время. Также стоит помнить, что выбрасывать продукты — неэкономно. Лучше найти способ их сохранить или использовать, пишет centrum.cz.

Следуя этим простым советам, вы сможете продлить свежесть хлеба и других продуктов, сэкономить деньги и уменьшить количество отходов.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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