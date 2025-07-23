На Роза Хутор пройдет Т-Банк x Гастрофест в русском стиле

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Гастрофест в русском стиле состоится с 28 июля по 3 августа.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Гастрофест в концепии Русские сезоны, Роза Хутор, Сочи

Согласно его основной идее ведущие гастрономические заведения Сочи объединятся в едином стремлении представить традиционную русскую кухню в ее современном прочтении.

Масштабный гастрофест в концепии "Русские сезоны" стартует 28 июля сразу в нескольких форматах. Начнется он с того, что лучшие шеф-повара ресторанов "Роза Хутор" и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальные предложения из нескольких блюд помогут заново открыть вкус русской кухни.

— Наш ежегодный гастрофестиваль стал настоящей точкой притяжения для любителей кулинарных изысков. В прошлом сезоне его посетили более 15 тысяч гостей. Сейчас мы также ожидаем высокий интерес к нашему мероприятию. Тем более его программа обещает быть яркой — как с точки зрения гастрономии, так и своей развлекательной составляющей. Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей, — отмечает бренд-шеф ресторанов горного курорта "Роза Хутор" Валентин Шин.

Участниками гастрофеста станут более 10 ресторанов курорта "Роза Хутор" и Сочи. Кроме комбинированных сет-меню на старте, гостей в течение недели ожидают и другие приятные впечатления.

Главные события фестиваля развернутся в Горной Олимпийской деревне с 1 по 3 августа, когда на высоте 1100 метров над уровнем моря будет организована единая гастрономическая локация с площадками ресторанов, партнеров, фото и лаунж-зонами. Здесь пройдут дегустации блюд от разных заведений, местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, интересные розыгрыши с призами. Также будет установлена и главная сцена фестиваля, на которой 1 августа выступит группа ПМ (экс-Премьер-Министр), 2 августа — группа Hi-Fi, а 3 августа состоится концерт группы "Бомбей", победившей в проекте "Битва каверов" телеканала СТС.

В период с 1 по 3 августа для гостей курорта будет действовать специальный тариф "Гастро-пасс", включающий в себя прогулочный билет на подъемники, посещение этно-парка "Моя Россия" и возможность попробовать сет в ресторанах-партнерах. Приобрести его можно в кассах и онлайн. Познакомиться с расписанием мероприятий Т-Банк x Гастрофест на "Роза Хутор", актуальным списком его участников и стать обладателем спецтарифа "Гастропасс" можно на сайте.