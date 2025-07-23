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С кожей или без? Как одна деталь влияет на пользу и вкус лосося

Нужно ли убирать кожицу с лосося: что говорят эксперты
1:57
Еда

Лосось — это вкусная и полезная рыба, которая заслуженно занимает место на столах любителей здорового питания. Однако многие люди при приготовлении лосося предпочитают удалять кожицу, полагая, что она слишком жирная и даже опасная для здоровья. Так ли это на самом деле?

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Правда о кожице лосося

Полезность кожи

Эксперты в области кулинарии уверяют, что кожицу на лососе можно оставлять, и она не представляет никакой угрозы. Более того, кожица лосося имеет немало полезных свойств:

  • Омега-3 жирные кислоты. Кожа лосося — отличный источник омега-3, которые полезны для сердца, суставов и общего состояния организма.

  • Белки и витамин D. В коже рыбы содержится больше белка и витамина D, что благоприятно влияет на здоровье костей, суставов и мышц.

Кулинарные традиции

В некоторых странах Азии кожицу лосося даже едят, превращая её в деликатес. Например, её готовят в виде хрустящих чипсов, что подтверждает, что кожа лосося может быть вкусной и полезной, если правильно её приготовить.

Когда стоит отказаться от кожицы

Несмотря на все полезные свойства, некоторым категориям людей всё же стоит избегать употребления рыбы с кожей.

Рекомендации для определённых категорий

  • Беременные и кормящие женщины. В этих случаях рекомендуется отдавать предпочтение рыбе без кожи, чтобы избежать возможных токсинов и загрязняющих веществ, которые могут накапливаться в жирной части рыбы.

Как готовить лосось с кожицей

Если вы решите не удалять кожу, то лосось будет лучше сохранять форму при готовке, а также приобретёт более насыщенный вкус. К тому же, при жарке или запекании, кожа помогает удерживать влагу в рыбе, что делает мясо более сочным

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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