С кожей или без? Как одна деталь влияет на пользу и вкус лосося

Нужно ли убирать кожицу с лосося: что говорят эксперты

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось — это вкусная и полезная рыба, которая заслуженно занимает место на столах любителей здорового питания. Однако многие люди при приготовлении лосося предпочитают удалять кожицу, полагая, что она слишком жирная и даже опасная для здоровья. Так ли это на самом деле?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Правда о кожице лосося

Полезность кожи

Эксперты в области кулинарии уверяют, что кожицу на лососе можно оставлять, и она не представляет никакой угрозы. Более того, кожица лосося имеет немало полезных свойств:

Омега-3 жирные кислоты. Кожа лосося — отличный источник омега-3, которые полезны для сердца, суставов и общего состояния организма.

Белки и витамин D. В коже рыбы содержится больше белка и витамина D, что благоприятно влияет на здоровье костей, суставов и мышц.

Кулинарные традиции

В некоторых странах Азии кожицу лосося даже едят, превращая её в деликатес. Например, её готовят в виде хрустящих чипсов, что подтверждает, что кожа лосося может быть вкусной и полезной, если правильно её приготовить.

Когда стоит отказаться от кожицы

Несмотря на все полезные свойства, некоторым категориям людей всё же стоит избегать употребления рыбы с кожей.

Рекомендации для определённых категорий

Беременные и кормящие женщины. В этих случаях рекомендуется отдавать предпочтение рыбе без кожи, чтобы избежать возможных токсинов и загрязняющих веществ, которые могут накапливаться в жирной части рыбы.

Как готовить лосось с кожицей

Если вы решите не удалять кожу, то лосось будет лучше сохранять форму при готовке, а также приобретёт более насыщенный вкус. К тому же, при жарке или запекании, кожа помогает удерживать влагу в рыбе, что делает мясо более сочным

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

