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Смертоносные продукты: что вам нужно знать, чтобы не стать жертвой ядовитой еды-убийцы

Еда-убийца: маниок, фугу и бледная поганка, которые способны убить
3:10
Еда

Многие знают, что некоторые продукты могут быть опасны для здоровья, но есть и такие, которые могут быть смертельно опасными. Даже случайное потребление таких продуктов может привести к летальному исходу. В этом списке "титул" самой смертоносной еды оспаривают растения, грибы и рыбы.

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Маниок: опасность, скрытая в растении

Маниок съедобный — одно из основных растений, на котором основано питание жителей тропических регионов. Однако его опасность заключается в содержании веществ, которые могут преобразовываться в цианид, опасный яд.

Как маниок становится смертельно опасным

  • Проблема с листьями и корнями: Если маниок неправильно приготовить, например, не варить или не сушить, он может выделять цианид, который вызывает паралич и может привести к смерти.

  • Ежегодные жертвы: Учёные подсчитали, что ежегодно от употребления сырого маниока умирают более 200 человек, а тысячи других становятся инвалидами.

Маниок является главным "убийцей" среди растений, и его опасность нельзя недооценивать.

Фугу: рыба с ядовитым укусом

Рыба фугу занимает лидирующую позицию по смертельной опасности среди животных. Это японское блюдо готовится из рыбы, которая сама по себе содержит высокотоксичный яд.

Опасность фугу

  • Яд рыбы: Токсин фугу в 1200 раз опаснее цианида, и всего 2-3 мг этого вещества могут привести к смерти.

  • Симптомы отравления: Онемение, паралич, дыхательная недостаточность — симптомы могут появиться уже через 20 минут.

  • Строгие требования к поварам: В Японии для того, чтобы готовить фугу, требуется специальная лицензия. Даже маленькая ошибка в процессе приготовления может привести к смертельным последствиям.

Каждый год десятки людей отравляются рыбой фугу, но благодаря строгим мерам безопасности количество смертельных случаев значительно сократилось.

Бледная поганка: гриб, который можно спутать с шампиньоном

Бледная поганка — это гриб, который является наиболее опасным для человека. Несмотря на свою внешнюю схожесть с обычным шампиньоном, он может быть смертельно ядовитым.

Чем опасна бледная поганка

  • Смертельная опасность: На долю бледной поганки приходится 90% всех смертей от отравлений грибами.

  • Симптомы отравления: После употребления этого гриба симптомы могут проявиться через 6-12 часов: тошнота, рвота, диарея.

  • Риски для печени и почек: Даже съев небольшую порцию, можно привести к серьёзным повреждениям печени или почек, что в большинстве случаев заканчивается смертью.

  • Термическая обработка не помогает: Важно понимать, что даже при готовке токсины в бледной поганке не исчезают.

Этот гриб является настоящей угрозой для неопытных грибников, и его опасность следует учитывать при сборе грибов.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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