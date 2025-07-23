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Огурцы, которые делают лето в банке: как приготовить малосольные огурцы с укропом за 2 часа

Малосольные огурцы с укропом можно приготовить за 1-2 часа
3:09
Еда

Малосольные огурцы с укропом — это универсальная закуска, которая подойдёт как для обеда с картошкой, так и для пикника с шашлыком. Они готовятся быстро и сохраняют яркий зелёный цвет, который не теряется даже после маринования. Это простое, но вкусное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.

Малосольные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малосольные огурцы

Подготовка ингредиентов

Для этого рецепта выбирайте молодые огурцы, не слишком крупные и без повреждений. Желательно, чтобы они были плотными и с ровной кожурой. Так они лучше замаринуются и не потеряют форму. Количество соли и сахара можно настроить по вашему вкусу — если хотите, чтобы огурцы были более кислыми или сладкими, можно отрегулировать количество этих ингредиентов.

Для маринада используйте растительное масло без запаха, чтобы оно не перебивало аромат укропа и чеснока.

Подготовка огурцов и укропа

Тщательно промойте огурцы под холодной водой и срежьте у них кончики. Затем разрежьте каждый огурец вдоль на четыре части, чтобы они быстрее пропитались маринадом и было удобнее их есть. Далее можете выбрать один из двух способов маринования: либо положить огурцы в полиэтиленовый пакет, либо использовать плоскую посуду, например, миску. Однако в миске огурцы придётся переворачивать несколько раз, чтобы они равномерно пропитались.

Теперь займитесь укропом: промойте его и тщательно обсушите. Мелко нарежьте зелень и добавьте к огурцам. Чеснок очистите, пропустите через пресс и тоже добавьте к овощам.

Приготовление маринада

Всыпьте в посуду с огурцами соль и сахар, добавьте уксус. Если хотите, уксус можно заменить лимонным соком, но вкус в таком случае будет немного отличаться. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Для более быстрого растворения специй, подогрейте растительное масло в микроволновке до температуры около 60 градусов. Влейте его к огурцам и ещё раз перемешайте. Тёплое масло ускоряет процесс маринования и помогает специям лучше раствориться.

Процесс маринования

Накройте посуду с огурцами и оставьте её при комнатной температуре на 15-20 минут. Затем уберите в холодильник на 1-2 часа. Чтобы огурцы промариновались равномерно, переворачивайте их несколько раз в процессе. Благодаря этому они пропитаются маринадом с каждой стороны и будут ещё вкуснее.

Советы по хранению и подаче

Малосольные огурцы можно подавать сразу после маринования, но чем дольше они постоят в холодильнике, тем более насыщенным будет их вкус. Также их можно использовать как закуску, дополнив шашлыки, картошку или другие блюда.

Не забудьте, что кожицу огурцов можно оставлять, если она не слишком грубая и не горькая. Если же огурцы имеют повреждения или слишком толстую кожуру, лучше её удалить.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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