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Завтрак с изюминкой, который дети оторвут с руками: пробуем капустную лепешку, от которой не оторваться

Рецепт капустной лепешки с яйцом и сыром: сытное блюдо за 15 минут
2:08
Еда

Если надоели привычные завтраки, а домочадцы "воротят носы" от одних и тех же блюд, предлагаем вам попробовать нечто новое. Простое в приготовлении, но невероятно вкусное и сытное блюдо — капустная лепешка. С этим рецептом утро станет не только вкусным, но и немного необычным.

лепешка с укропом
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лепешка с укропом

Почему капустная лепешка — отличная альтернатива

Лепешка получается такой вкусной, что от неё будет трудно оторваться, и вы точно получите комплименты от всей семьи. Простота в приготовлении, доступные ингредиенты и нежный вкус делают это блюдо прекрасным выбором для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

  • 300 г капусты

  • 2 яйца

  • Соль и черный перец — по вкусу

  • 1/4 ч. ложки орегано

  • 20-30 г сыра (по желанию, можно использовать любой твёрдый сыр)

  • Сливочное масло для смазывания сковороды

Как приготовить капустную лепешку

1. Подготовка капусты

  • Мелко нашинкуйте капусту и отправьте её в миску.

  • Легонько разомните капусту руками, чтобы она немного выделила сок.

  • Добавьте в капусту соль и перец по вкусу.

2. Добавляем яйца

  • В миску с капустой разбейте два яйца.

  • Тщательно перемешайте, чтобы смесь стала однородной.

3. Обжариваем лепешку

  • Смажьте сковороду сливочным маслом.

  • Выложите капустную массу на сковороду, разровняйте лопаткой, чтобы лепешка была ровной.

  • Посыпьте сверху тертым сыром и орегано.

4. Готовим на медленном огне

  • Накройте сковороду крышкой и готовьте лепешку на медленном огне около 15 минут.

  • Лепешка готова, когда её нижняя часть подрумянится.

Как подать и наслаждаться

Подавайте капустную лепешку в горячем виде. Такой завтрак точно порадует вас и вашу семью своим невероятно вкусным и ароматным вкусом. Это не только быстрый, но и сытный вариант для тех, кто хочет чего-то нового.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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