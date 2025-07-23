Если надоели привычные завтраки, а домочадцы "воротят носы" от одних и тех же блюд, предлагаем вам попробовать нечто новое. Простое в приготовлении, но невероятно вкусное и сытное блюдо — капустная лепешка. С этим рецептом утро станет не только вкусным, но и немного необычным.
Лепешка получается такой вкусной, что от неё будет трудно оторваться, и вы точно получите комплименты от всей семьи. Простота в приготовлении, доступные ингредиенты и нежный вкус делают это блюдо прекрасным выбором для завтрака или перекуса.
300 г капусты
2 яйца
Соль и черный перец — по вкусу
1/4 ч. ложки орегано
20-30 г сыра (по желанию, можно использовать любой твёрдый сыр)
Сливочное масло для смазывания сковороды
Мелко нашинкуйте капусту и отправьте её в миску.
Легонько разомните капусту руками, чтобы она немного выделила сок.
Добавьте в капусту соль и перец по вкусу.
В миску с капустой разбейте два яйца.
Тщательно перемешайте, чтобы смесь стала однородной.
Смажьте сковороду сливочным маслом.
Выложите капустную массу на сковороду, разровняйте лопаткой, чтобы лепешка была ровной.
Посыпьте сверху тертым сыром и орегано.
Накройте сковороду крышкой и готовьте лепешку на медленном огне около 15 минут.
Лепешка готова, когда её нижняя часть подрумянится.
Подавайте капустную лепешку в горячем виде. Такой завтрак точно порадует вас и вашу семью своим невероятно вкусным и ароматным вкусом. Это не только быстрый, но и сытный вариант для тех, кто хочет чего-то нового.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.