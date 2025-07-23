Завтрак с изюминкой, который дети оторвут с руками: пробуем капустную лепешку, от которой не оторваться

Рецепт капустной лепешки с яйцом и сыром: сытное блюдо за 15 минут

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если надоели привычные завтраки, а домочадцы "воротят носы" от одних и тех же блюд, предлагаем вам попробовать нечто новое. Простое в приготовлении, но невероятно вкусное и сытное блюдо — капустная лепешка. С этим рецептом утро станет не только вкусным, но и немного необычным.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лепешка с укропом

Почему капустная лепешка — отличная альтернатива

Лепешка получается такой вкусной, что от неё будет трудно оторваться, и вы точно получите комплименты от всей семьи. Простота в приготовлении, доступные ингредиенты и нежный вкус делают это блюдо прекрасным выбором для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

300 г капусты

2 яйца

Соль и черный перец — по вкусу

1/4 ч. ложки орегано

20-30 г сыра (по желанию, можно использовать любой твёрдый сыр)

Сливочное масло для смазывания сковороды

Как приготовить капустную лепешку

1. Подготовка капусты

Мелко нашинкуйте капусту и отправьте её в миску.

Легонько разомните капусту руками, чтобы она немного выделила сок.

Добавьте в капусту соль и перец по вкусу.

2. Добавляем яйца

В миску с капустой разбейте два яйца.

Тщательно перемешайте, чтобы смесь стала однородной.

3. Обжариваем лепешку

Смажьте сковороду сливочным маслом.

Выложите капустную массу на сковороду, разровняйте лопаткой, чтобы лепешка была ровной.

Посыпьте сверху тертым сыром и орегано.

4. Готовим на медленном огне

Накройте сковороду крышкой и готовьте лепешку на медленном огне около 15 минут.

Лепешка готова, когда её нижняя часть подрумянится.

Как подать и наслаждаться

Подавайте капустную лепешку в горячем виде. Такой завтрак точно порадует вас и вашу семью своим невероятно вкусным и ароматным вкусом. Это не только быстрый, но и сытный вариант для тех, кто хочет чего-то нового.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

