Этот салат заставит вас забыть о всех остальных — готовьте, пока не поздно: секрет в одном овоще

Этот салат с индейкой барбекю — невероятно вкусное и оригинальное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Необычный вкус, который достигается благодаря соусу барбекю, выделяет его среди других традиционных салатов. В этом рецепте мы покажем, как приготовить соус барбекю дома, что сделает салат еще более уникальным. Это идеальный вариант для тех, кто устал от стандартных овощных салатов и хочет попробовать что-то новое!
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с индейкой барбекю
Ингредиенты
Тыква — 200 г
Филе грудки индейки — 500 г
Салат айсберг — 1 шт. (350 г)
Сладкий перец — 1 шт. (100 г)
Красный лук — 1 шт. (75 г)
Тыквенные семечки — 2 ч. л. (6 г)
Соус барбекю — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)
Соль, специи, сахар — по вкусу
Петрушка — по вкусу
Процесс приготовления
Начнем с подготовки. Снимите внешние листья с салата айсберг, тщательно вымойте его и высушите. Филе индейки и тыкву нарежьте кубиками.
Сбрызните тыкву оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте в разогретой духовке около 20 минут до мягкости. После этого оставьте тыкву остывать.
Обжарьте филе индейки на гриле или в раскаленной сковороде до готовности. Дайте мясу немного настояться, затем нарежьте его тонкими полосками.
Нарежьте лук: одну половину можно пожарить на той же сковороде, а вторую половину оставьте для салата.
Нашинкуйте салат айсберг, положите его в салатницу. Нарежьте перец небольшими кусочками и добавьте в салатницу вместе с нарезанным луком.
Смешайте нарезанную грудку индейки с жареным луком, добавьте соус барбекю и тщательно перемешайте.
Добавьте в салат грудку индейки и запеченную тыкву, все снова хорошо перемешайте.
Выложите салат в красивую тарелку и посыпьте тыквенными семечками для завершающего штриха.
Чтобы сделать блюдо еще более разнообразным, добавьте дополнительные ингредиенты: например, раскрошенный сыр фета, ломтики авокадо или помидоры черри. Эти добавки придадут салату сочность и новый вкус.
Уточнения
Барбекю́ — способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.