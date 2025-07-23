Этот салат заставит вас забыть о всех остальных — готовьте, пока не поздно: секрет в одном овоще

Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с индейкой барбекю — невероятно вкусное и оригинальное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Необычный вкус, который достигается благодаря соусу барбекю, выделяет его среди других традиционных салатов. В этом рецепте мы покажем, как приготовить соус барбекю дома, что сделает салат еще более уникальным. Это идеальный вариант для тех, кто устал от стандартных овощных салатов и хочет попробовать что-то новое!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с индейкой барбекю

Ингредиенты

Тыква — 200 г

Филе грудки индейки — 500 г

Салат айсберг — 1 шт. (350 г)

Сладкий перец — 1 шт. (100 г)

Красный лук — 1 шт. (75 г)

Тыквенные семечки — 2 ч. л. (6 г)

Соус барбекю — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)

Соль, специи, сахар — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Процесс приготовления

Начнем с подготовки. Снимите внешние листья с салата айсберг, тщательно вымойте его и высушите. Филе индейки и тыкву нарежьте кубиками. Сбрызните тыкву оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте в разогретой духовке около 20 минут до мягкости. После этого оставьте тыкву остывать. Обжарьте филе индейки на гриле или в раскаленной сковороде до готовности. Дайте мясу немного настояться, затем нарежьте его тонкими полосками. Нарежьте лук: одну половину можно пожарить на той же сковороде, а вторую половину оставьте для салата. Нашинкуйте салат айсберг, положите его в салатницу. Нарежьте перец небольшими кусочками и добавьте в салатницу вместе с нарезанным луком. Смешайте нарезанную грудку индейки с жареным луком, добавьте соус барбекю и тщательно перемешайте. Добавьте в салат грудку индейки и запеченную тыкву, все снова хорошо перемешайте. Выложите салат в красивую тарелку и посыпьте тыквенными семечками для завершающего штриха.

Чтобы сделать блюдо еще более разнообразным, добавьте дополнительные ингредиенты: например, раскрошенный сыр фета, ломтики авокадо или помидоры черри. Эти добавки придадут салату сочность и новый вкус.

Уточнения

Барбекю́ — способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.

