Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе начала карьеру стилиста с работы с Анной Делви
Кошки показывают свою привязанность с помощью моргания
В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
Работаете за компьютером? Вот что вредит вашу зрению на самом деле
Затопление машин в Москве: как ОСАГО и КАСКО могут покрыть ущерб от ливня
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
Илорская церковь Святого Георгия в Абхазии: архитектурное чудо XI века — мнение гидов
Камеру у двери можно поставить без согласия соседей — разъяснение юристов
Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря

Этот салат заставит вас забыть о всех остальных — готовьте, пока не поздно: секрет в одном овоще

Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю
2:28
Еда

Этот салат с индейкой барбекю — невероятно вкусное и оригинальное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Необычный вкус, который достигается благодаря соусу барбекю, выделяет его среди других традиционных салатов. В этом рецепте мы покажем, как приготовить соус барбекю дома, что сделает салат еще более уникальным. Это идеальный вариант для тех, кто устал от стандартных овощных салатов и хочет попробовать что-то новое!

Салат с индейкой барбекю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с индейкой барбекю

Ингредиенты

  • Тыква — 200 г
  • Филе грудки индейки — 500 г
  • Салат айсберг — 1 шт. (350 г)
  • Сладкий перец — 1 шт. (100 г)
  • Красный лук — 1 шт. (75 г)
  • Тыквенные семечки — 2 ч. л. (6 г)
  • Соус барбекю — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. л. (34 г)
  • Соль, специи, сахар — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу

Процесс приготовления

  1. Начнем с подготовки. Снимите внешние листья с салата айсберг, тщательно вымойте его и высушите. Филе индейки и тыкву нарежьте кубиками.
  2. Сбрызните тыкву оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте в разогретой духовке около 20 минут до мягкости. После этого оставьте тыкву остывать.
  3. Обжарьте филе индейки на гриле или в раскаленной сковороде до готовности. Дайте мясу немного настояться, затем нарежьте его тонкими полосками.
  4. Нарежьте лук: одну половину можно пожарить на той же сковороде, а вторую половину оставьте для салата.
  5. Нашинкуйте салат айсберг, положите его в салатницу. Нарежьте перец небольшими кусочками и добавьте в салатницу вместе с нарезанным луком.
  6. Смешайте нарезанную грудку индейки с жареным луком, добавьте соус барбекю и тщательно перемешайте.
  7. Добавьте в салат грудку индейки и запеченную тыкву, все снова хорошо перемешайте.
  8. Выложите салат в красивую тарелку и посыпьте тыквенными семечками для завершающего штриха.

Чтобы сделать блюдо еще более разнообразным, добавьте дополнительные ингредиенты: например, раскрошенный сыр фета, ломтики авокадо или помидоры черри. Эти добавки придадут салату сочность и новый вкус.

Уточнения

Барбекю́ — способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
Илорская церковь Святого Георгия в Абхазии: архитектурное чудо XI века — мнение гидов
Камеру у двери можно поставить без согласия соседей — разъяснение юристов
Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря
Биолог Т. Алексеева рассказала, какие ягоды полезны для сердца
Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю
Цветы к дому Мельниковой на Мойке: исторический особняк привлекает поклонников поэтов
11 форм ожирения: Как генетика меняет подход к лечению и профилактике
Депутат Заварзин объяснил цель круглогодичного призыва в армию
85-летний актёр Кромвелл о переходе в веганство: личное откровение после съёмок Бэйба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.