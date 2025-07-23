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Как превратить обыденный ужин в кулинарное чудо: подлива с курицей, которую невозможно забыть

Рецепт подливы из курицы с фасолью: простое и сытное блюдо для ужина
1:52
Еда

Это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет для семейного ужина. Подлива из курицы с фасолью не только вкусная, но и простая в приготовлении.

Подлива из курицы с фасолью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подлива из курицы с фасолью

Ингредиенты

  • Куриное филе – 300 г
  • Репчатый лук – 1 шт. (80 г)
  • Морковь – 1 шт. (100 г)
  • Консервированная красная фасоль – 150 г
  • Томатная паста – 1 ст. л. (30 г)
  • Вода – 200 мл (200 г)
  • Растительное масло – 2 ст. л. (34 г)
  • Соль и черный перец – по вкусу
  • Свежая зелень – 2 веточки (8 г)

Шаги приготовления

  1. Подготовьте все ингредиенты. Промойте куриное филе, обсушите его, очистите лук и морковь. Для удобства используйте глубокую сковороду или сотейник.
  2. Нарежьте лук небольшими кусочками.
  3. Морковь натрите крупно.
  4. Куриное филе нарежьте средними кубиками или брусочками.
  5. Разогрейте растительное масло в сотейнике. Положите туда лук и морковь. На среднем огне пассеруйте овощи 5 минут. Добавьте куриное филе и готовьте еще 10 минут, регулярно помешивая.
  6. Слейте фасоль от жидкости, промойте прохладной водой и добавьте к курице.
  7. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте еще 3 минуты.
  8. Смешайте томатную пасту с кипяченой водой. Влейте соус в сковороду. Доведите до кипения, после чего уменьшите огонь и тушите подливу 10 минут. По желанию добавьте зелень.

Готовую подливу можно подавать с отварным рисом или картофельным пюре. Получится очень вкусно, с насыщенным и ароматным вкусом!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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