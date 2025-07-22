Летний десерт в домашних условиях: готовим творожное мороженое с персиком

Эксперты утверждают, что персики — это не только сладкие и сочные летние фрукты, но и настоящая находка для здоровья. Они поддерживают здоровье мозга, содержат необходимые витамины и антиоксиданты.
Персики на 89 % состоят из воды и уступают лишь арбузу и мускусной дыне. Исследования показывают, что такие фрукты помогают организму лучше удерживать жидкость благодаря наличию электролитов.
Персики богаты клетчаткой, витамином С и калием, что способствует улучшению пищеварения, поддержанию здоровья сердца и иммунной системы. В одном среднем персике содержится около 285 миллиграммов калия — важного минерала, который играет ключевую роль в работе нервной системы и поддержании баланса жидкости.
Кроме того, персики содержат флавоноиды и каротиноиды, которые помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают когнитивные функции. Антиоксиданты в персиках могут даже иметь потенциальное противораковое действие.
В сырых персиках с кожурой содержится около 4 % рекомендуемой суточной нормы витамина А и 13 % витамина С, а также несколько граммов клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника, сообщает nypost.
В домашних условиях можно приготовить творожное мороженое с персиком.
Понадобятся
Приготовление
Пересыпьте творог в удобную емкость, добавьте йогурт и перемешайте ложкой, разминая крупные комочки. Можно протереть творог через мелкое ситечко.
Влейте жидкий мед и перемешайте до равномерного распределения.
Промойте и обсушите спелый персик, удалив косточку и при желании кожицу. Нарежьте мякоть мелкими кубиками и добавьте к творожной массе, хорошо перемешайте.
Разлейте смесь по формочкам (можно использовать пластиковый контейнер или силиконовые формочки для кексов) и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.
Через 1,5-2 ч. десерт будет готов!
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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