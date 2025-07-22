Летний десерт в домашних условиях: готовим творожное мороженое с персиком

Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты утверждают, что персики — это не только сладкие и сочные летние фрукты, но и настоящая находка для здоровья. Они поддерживают здоровье мозга, содержат необходимые витамины и антиоксиданты.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info творожное мороженое с персиком

Персики на 89 % состоят из воды и уступают лишь арбузу и мускусной дыне. Исследования показывают, что такие фрукты помогают организму лучше удерживать жидкость благодаря наличию электролитов.

Персики богаты клетчаткой, витамином С и калием, что способствует улучшению пищеварения, поддержанию здоровья сердца и иммунной системы. В одном среднем персике содержится около 285 миллиграммов калия — важного минерала, который играет ключевую роль в работе нервной системы и поддержании баланса жидкости.

Кроме того, персики содержат флавоноиды и каротиноиды, которые помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают когнитивные функции. Антиоксиданты в персиках могут даже иметь потенциальное противораковое действие.

В сырых персиках с кожурой содержится около 4 % рекомендуемой суточной нормы витамина А и 13 % витамина С, а также несколько граммов клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника, сообщает nypost.

В домашних условиях можно приготовить творожное мороженое с персиком.

Понадобятся

Обезжиренный творог — 150 г,

Натуральный йогурт — 5 ст. л.,

Персик — 1 шт,

Мед — 1 ст. л.

Приготовление

Пересыпьте творог в удобную емкость, добавьте йогурт и перемешайте ложкой, разминая крупные комочки. Можно протереть творог через мелкое ситечко.

Влейте жидкий мед и перемешайте до равномерного распределения.

Промойте и обсушите спелый персик, удалив косточку и при желании кожицу. Нарежьте мякоть мелкими кубиками и добавьте к творожной массе, хорошо перемешайте.

Разлейте смесь по формочкам (можно использовать пластиковый контейнер или силиконовые формочки для кексов) и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

Через 1,5-2 ч. десерт будет готов!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

