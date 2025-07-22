Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка
Как часто собирать кабачки и патиссоны для продления плодоношения
В МЭИ установили отечественные микроконтроллеры MIK32 Амур для обучения студентов
В Тульской области ликвидировали две подпольные нарколаборатории — детали дела
МИ-5 поймала британца на передаче данных о министре обороны Шаппсе РФ
Суд Киева арестовал руководителя НАБУ Магамедрасулова до 16 сентября без залога
Кирове пенсионерка украла у спящего подростка рюкзак с вещами на 18 тысяч

Летний десерт в домашних условиях: готовим творожное мороженое с персиком

Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день
2:21
Еда

Эксперты утверждают, что персики — это не только сладкие и сочные летние фрукты, но и настоящая находка для здоровья. Они поддерживают здоровье мозга, содержат необходимые витамины и антиоксиданты.

творожное мороженое с персиком
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
творожное мороженое с персиком

Персики на 89 % состоят из воды и уступают лишь арбузу и мускусной дыне. Исследования показывают, что такие фрукты помогают организму лучше удерживать жидкость благодаря наличию электролитов.

Персики богаты клетчаткой, витамином С и калием, что способствует улучшению пищеварения, поддержанию здоровья сердца и иммунной системы. В одном среднем персике содержится около 285 миллиграммов калия — важного минерала, который играет ключевую роль в работе нервной системы и поддержании баланса жидкости.

Кроме того, персики содержат флавоноиды и каротиноиды, которые помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают когнитивные функции. Антиоксиданты в персиках могут даже иметь потенциальное противораковое действие.

В сырых персиках с кожурой содержится около 4 % рекомендуемой суточной нормы витамина А и 13 % витамина С, а также несколько граммов клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника, сообщает nypost.

В домашних условиях можно приготовить творожное мороженое с персиком.

Понадобятся

  • Обезжиренный творог — 150 г,
  • Натуральный йогурт — 5 ст. л.,
  • Персик — 1 шт,
  • Мед — 1 ст. л.

Приготовление

Пересыпьте творог в удобную емкость, добавьте йогурт и перемешайте ложкой, разминая крупные комочки. Можно протереть творог через мелкое ситечко.

Влейте жидкий мед и перемешайте до равномерного распределения.

Промойте и обсушите спелый персик, удалив косточку и при желании кожицу. Нарежьте мякоть мелкими кубиками и добавьте к творожной массе, хорошо перемешайте.

Разлейте смесь по формочкам (можно использовать пластиковый контейнер или силиконовые формочки для кексов) и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

Через 1,5-2 ч. десерт будет готов!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Страдающий деменцией Брюс Уиллис лишился речи и прикован к постели
Важность водного баланса для здоровья почек и организма в целом — как его соблюсти
Почему капуста не завязывает кочаны: агрономы назвали причины
Готовим блины с нежной текстурой: кипяток как ваш лучший друг
Михаил Медведев сообщил о создании алгоритма ИИ для точного моделирования молекул
Лазарев внёс 2,25 миллиона на обучение дочери в элитной гимназии — что привлекло певца?
Экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову предъявят два новых обвинения по делу о коррупции
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: сомнительные потерпевшие и Моисеев
Приготовьте омлет с цветной капустой за 20 минут на сковороде
Стивен Сигал покинул пост гендиректора своей российской компании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.