Как быстро приготовить малосольные огурцы в микроволновке: секреты идеальной закуски за 18 минут

Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут

Когда гости на подходе, а вам нужно быстро подготовить что-то вкусное и оригинальное, малосольные огурцы в микроволновке — это идеальный вариант. Готовятся они всего за несколько минут, и, главное, остаются хрустящими и ароматными. В этом рецепте вам нужно всего лишь немного времени и минимальные усилия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малосольные огурцы

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Огурец — 400 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (укроп или петрушка) — 10 г

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Уксус столовый 9% — 1 ст. л.

Вода — 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подготовка огурцов. Тщательно вымойте огурцы, не обтирая их салфетками. Обрежьте кончики с обеих сторон и нарежьте огурцы ломтиками толщиной 4-5 мм поперек или наискосок. Приготовление маринада. В стеклянной посуде, подходящей для микроволновки, смешайте уксус, воду, соль, сахар и куркуму. Перемешайте до полного растворения соли и сахара. Маринование огурцов. Погрузите нарезанные огурцы в маринад и перемешайте. Накройте миску крышкой и поставьте в микроволновку на максимальной мощности на 2 минуты. После этого выньте, перемешайте и снова поставьте на 1,5-2 минуты. Подготовка зелени и чеснока. Пока огурцы прогреваются, очистите чеснок и измельчите его. Зелень промойте, обсушите и мелко порубите. Проверка готовности огурцов. После 6-7 минут в микроволновке огурцы должны стать малосольными и хрустящими. Примерьте вкус и при необходимости повторите цикл на 1-2 минуты. Завершающий шаг. Достаньте огурцы, слейте лишнюю жидкость и добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте и дайте настояться, пока они немного остынут. Готово!

Эти малосольные огурцы идеально подойдут в качестве закуски к любому застолью или просто для перекуса. Быстро, вкусно и с минимумом усилий!

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

