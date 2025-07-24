Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека

Как быстро приготовить малосольные огурцы в микроволновке: секреты идеальной закуски за 18 минут

Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Еда

Когда гости на подходе, а вам нужно быстро подготовить что-то вкусное и оригинальное, малосольные огурцы в микроволновке — это идеальный вариант. Готовятся они всего за несколько минут, и, главное, остаются хрустящими и ароматными. В этом рецепте вам нужно всего лишь немного времени и минимальные усилия.

Малосольные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малосольные огурцы

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

  • Огурец — 400 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зелень (укроп или петрушка) — 10 г

  • Сахар — 2 ч. л.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Куркума — 0,5 ч. л.

  • Уксус столовый 9% — 1 ст. л.

  • Вода — 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Подготовка огурцов. Тщательно вымойте огурцы, не обтирая их салфетками. Обрежьте кончики с обеих сторон и нарежьте огурцы ломтиками толщиной 4-5 мм поперек или наискосок.

  2. Приготовление маринада. В стеклянной посуде, подходящей для микроволновки, смешайте уксус, воду, соль, сахар и куркуму. Перемешайте до полного растворения соли и сахара.

  3. Маринование огурцов. Погрузите нарезанные огурцы в маринад и перемешайте. Накройте миску крышкой и поставьте в микроволновку на максимальной мощности на 2 минуты. После этого выньте, перемешайте и снова поставьте на 1,5-2 минуты.

  4. Подготовка зелени и чеснока. Пока огурцы прогреваются, очистите чеснок и измельчите его. Зелень промойте, обсушите и мелко порубите.

  5. Проверка готовности огурцов. После 6-7 минут в микроволновке огурцы должны стать малосольными и хрустящими. Примерьте вкус и при необходимости повторите цикл на 1-2 минуты.

  6. Завершающий шаг. Достаньте огурцы, слейте лишнюю жидкость и добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте и дайте настояться, пока они немного остынут. Готово!

Эти малосольные огурцы идеально подойдут в качестве закуски к любому застолью или просто для перекуса. Быстро, вкусно и с минимумом усилий!

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.