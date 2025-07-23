Мясо по-французски с картошкой и сыром: как сделать это блюдо настоящим хитом на вашем столе

Мясо по-французски — это блюдо, которое всегда радует и гостей, и домашних. Простое, сытное, но в то же время невероятно вкусное. Это классика праздничного стола, ведь оно сочетает в себе все, что нужно для отличного ужина: мясо, картофель, помидоры и, конечно, сыр. Давайте разберемся, как приготовить свинину по-французски в духовке с минимальными усилиями.
Свинина — 1 кг
Картофель — 1 кг
Томат (помидор) — 400 г
Лук репчатый — 300 г
Чеснок — 4 зубчика
Сыр полутвердый — 250 г
Майонез — 200 г
Масло растительное — 4 ст. л.
Горчица дижонская — 1 ст. л.
Тимьян сушеный — 1 ч. л.
Перец черный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Подготовка свинины. Нарежьте свинину на ломтики толщиной около 2 см. Положите кусочки на доску, накройте пленкой и отбейте молотком до толщины 1 см. Посолите и поперчите мясо, оставьте на несколько минут.
Обжарка лука. Лук нарежьте кольцами или перьями. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. масла и обжаривайте лук на среднем огне 4-5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Переложите в миску, чтобы он немного остыл.
Подготовка картофеля. Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками (не более 5 мм толщиной). Мелкие клубни можно резать целиком, крупные — вдоль пополам, а затем — полукружиями. Переложите в миску, добавьте 2 ст. л. масла, тимьян, перец и соль, перемешайте.
Приготовление майонезного соуса. В миске смешайте обжаренный лук, майонез, горчицу и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте.
Формирование блюда. На противень выложите картофель ровным слоем, сверху разместите свинину, равномерно покройте каждый кусок луково-майонезным соусом.
Добавление помидоров. Помидоры нарежьте тонкими круглыми ломтиками и разложите их поверх свинины. Посолите и поперчите.
Запекание. Поставьте противень в заранее разогретую до 200°C духовку. Запекайте около 30 минут.
Завершающий штрих. Натерите сыр на крупной терке и посыпьте им мясо с картошкой. Отправьте запеканку в духовку еще на 15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Подавайте блюдо горячим, с легким овощным салатом — и ужин будет готов! Это простое, но сытное и аппетитное блюдо понравится всем.
Мясо по-французски ("Мясо по-капитански", "Дипломат", "По-домашнему" или "Сюрприз") — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
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