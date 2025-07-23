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Мясо по-французски с картошкой и сыром: как сделать это блюдо настоящим хитом на вашем столе

Мясо по-французски с картофелем и сыром: идеальное блюдо для праздничного стола
3:01
Еда

Мясо по-французски — это блюдо, которое всегда радует и гостей, и домашних. Простое, сытное, но в то же время невероятно вкусное. Это классика праздничного стола, ведь оно сочетает в себе все, что нужно для отличного ужина: мясо, картофель, помидоры и, конечно, сыр. Давайте разберемся, как приготовить свинину по-французски в духовке с минимальными усилиями.

мясо по-французски
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мясо по-французски

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

  • Свинина — 1 кг

  • Картофель — 1 кг

  • Томат (помидор) — 400 г

  • Лук репчатый — 300 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Сыр полутвердый — 250 г

  • Майонез — 200 г

  • Масло растительное — 4 ст. л.

  • Горчица дижонская — 1 ст. л.

  • Тимьян сушеный — 1 ч. л.

  • Перец черный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Подготовка свинины. Нарежьте свинину на ломтики толщиной около 2 см. Положите кусочки на доску, накройте пленкой и отбейте молотком до толщины 1 см. Посолите и поперчите мясо, оставьте на несколько минут.

  2. Обжарка лука. Лук нарежьте кольцами или перьями. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. масла и обжаривайте лук на среднем огне 4-5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Переложите в миску, чтобы он немного остыл.

  3. Подготовка картофеля. Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками (не более 5 мм толщиной). Мелкие клубни можно резать целиком, крупные — вдоль пополам, а затем — полукружиями. Переложите в миску, добавьте 2 ст. л. масла, тимьян, перец и соль, перемешайте.

  4. Приготовление майонезного соуса. В миске смешайте обжаренный лук, майонез, горчицу и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте.

  5. Формирование блюда. На противень выложите картофель ровным слоем, сверху разместите свинину, равномерно покройте каждый кусок луково-майонезным соусом.

  6. Добавление помидоров. Помидоры нарежьте тонкими круглыми ломтиками и разложите их поверх свинины. Посолите и поперчите.

  7. Запекание. Поставьте противень в заранее разогретую до 200°C духовку. Запекайте около 30 минут.

  8. Завершающий штрих. Натерите сыр на крупной терке и посыпьте им мясо с картошкой. Отправьте запеканку в духовку еще на 15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Подавайте блюдо горячим, с легким овощным салатом — и ужин будет готов! Это простое, но сытное и аппетитное блюдо понравится всем.

Уточнения

Мясо по-французски ("Мясо по-капитански", "Дипломат", "По-домашнему" или "Сюрприз") — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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