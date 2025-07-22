Мясо не сгорит, решётка не пригорит, дыма — минимум: соль, которая решает сразу четыре проблемы

Зачем посыпать соль на угли при барбекю — объяснили повара из Чили и Аргентины

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы устроить вкусный барбекю, вовсе не обязательно разоряться на новейшие модели грилей с десятками функций. Намного важнее — использовать хорошие ингредиенты и понять основные принципы приготовления. А если уверенности пока не хватает, лучше всего последовать рекомендациям профессионалов и присмотреться к их фишкам. Одна из таких — довольно неожиданная: посыпать соль прямо на угли, а не только на мясо.

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Зачем сыпать соль на угли

Этот приём куда более распространён в странах Латинской Америки — в Чили и Аргентине, где культура приготовления мяса на открытом огне имеет богатую традицию. Даже в США, где барбекю — часть кулинарной ДНК, подобный подход вызывает удивление. Однако там, где этот метод применяют, он считается вполне нормальным и даже необходимым.

Вот четыре основные причины, почему эксперты советуют добавлять соль в угли прямо во время жарки:

Меньше вспышек огня

Когда жир с мяса начинает капать на раскалённые угли, возникает риск резких вспышек пламени. Это может испортить вкус, поджарить мясо снаружи, не доведя до нужной степени готовности внутри, а ещё - быть опасным. Соль в таких случаях работает как губка: она впитывает капающий жир и помогает стабилизировать температуру.

Меньше дыма

Небольшой аромат дыма может обогатить вкус мяса. Но его избыток способен всё испортить. Соль помогает снизить количество дыма, особенно в те моменты, когда масло или маринады начинают активно испаряться, вызывая задымление. Это особенно полезно при приготовлении рыбы и овощей.

Равномерное тепло

Одно из главных условий хорошего барбекю — стабильная температура. Соль способствует равномерному распределению тепла по поверхности углей, устраняя зоны перегрева и "холодные пятна". Так гораздо проще контролировать степень готовности, особенно если готовите сразу разные продукты.

Уборка становится проще

"Когда жир скапливается на поверхности гриля, а потом застывает, убрать его — целое испытание", — говорят бывалые мастера.

Но если заранее присыпать угли и решётку солью, она возьмёт на себя часть загрязнений. После готовки останется лишь стряхнуть сухую золу, а не отдирать пригоревший жир

Соль — не только приправa, но и неожиданный помощник в процессе жарки. Иногда одно простое движение может сделать всю разницу между барбекю "на скорую руку" и настоящим гастрономическим удовольствием.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

