Недорогой суперфуд, о котором мало кто вспоминает — раскрываем его невероятные преимущества

Зачем активно включать сардины в рацион? 7 удивительных фактов о этом доступном суперфуде

Все знают о суперфудах, таких как семена чиа или авокадо. Однако немногие догадываются, что даже скромная сардина может быть источником невероятного количества полезных веществ. Эта рыба — один из самых питательных продуктов, который стоит включить в рацион. При этом она доступна по цене.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сардины

Доступные суперфуды

Несмотря на то что некоторые "здоровые" продукты могут стоить дорого, сардины предлагают отличное соотношение цены и качества. Банка качественных сардин стоит всего несколько десятков рублей, но её польза сопоставима с более дорогими продуктами.

Как готовить сардины?

Сардины можно есть по-разному: добавить в салат, намазать на хлеб, посыпать ими пасту или использовать в качестве начинки. Если вы выбираете консервированные сардины, то можете не беспокоиться о костях — они станут мягкими и не повлияют на вкус блюда. Более того, они содержат кальций, который полезен для здоровья костей.

Однако стоит избегать сардин в сладких или слишком острых маринадах. Лучше всего использовать их в оливковом масле или в собственном соку, чтобы сохранить все полезные свойства, пишет vlasta.cz.

Почему стоит есть сардины?

Сардины — это не просто модный тренд. Это ценный источник питательных веществ, который может улучшить ваше здоровье. Если вы чувствуете усталость, замечаете ухудшение иммунитета, ломкость ногтей или проблемы с памятью, включение сардин в рацион может стать отличным решением. К тому же, это поможет вам сэкономить деньги.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

