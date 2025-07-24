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Попкорн с творожным сыром: кулинарный шедевр для незабываемого вечера

Забудьте о скучных закусках: добавьте к попкорну этот секретный ингредиент
2:02
Еда

Попкорн – это одна из самых популярных закусок в Бразилии, которую можно наслаждаться с любимым фильмом, на дружеской встрече или просто для утоления голода. А если добавить к нему творожный сыр, получится настоящее кулинарное удовольствие. Попкорн с сыром – это простой и аппетитный рецепт, который отлично подойдет для спонтанного перекуса или домашнего праздника!

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина

Идеальная закуска для любого случая

Хотите узнать, как приготовить этот вкусный попкорн? Читайте полное пошаговое руководство, которое обязательно понравится вам и вашим близким.

Ингредиенты:

  • Творожный сыр Коальо (по вкусу)
  • Соль (по вкусу)
  • Масло для жарки и приготовления попкорна
  • Попкорн

Приготовление:

Приготовление этого необычного попкорна – проще простого, утверждают редакторы tudogostoso.com.br.

  1. Нарежьте творожный сыр на небольшие кубики, чтобы он стал хрустящим и аппетитным после жарки.
  2. Положите кубики в миску или банку и щедро посыпьте солью.
  3. Плотно закройте банку и оставьте сыр мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа.
  4. Пока сыр маринуется, приготовьте попкорн привычным способом.
  5. Разогрейте сковороду с маслом.
  6. Добавьте попкорн и накройте крышкой.
  7. Периодически встряхивайте сковороду, чтобы кукуруза равномерно лопалась и не пригорала.
  8. Когда интервалы между хлопками сократятся, снимите с огня, чтобы попкорн не сгорел.
  9. Готовый попкорн отложите в сторону.
  10. Достаньте маринованный сыр из холодильника и промойте кубики, удаляя лишнюю соль.
  11. Разогрейте масло в сковороде.
  12. Обжарьте кубики сыра до золотистого цвета и хрустящей корочки – это займет всего несколько минут.
  13. Смешайте хрустящий сыр с попкорном.

Сочетание солоноватого вкуса сыра и хрустящей текстуры попкорна подарит вам незабываемое удовольствие!

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл.: «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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