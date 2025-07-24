Попкорн с творожным сыром: кулинарный шедевр для незабываемого вечера

Забудьте о скучных закусках: добавьте к попкорну этот секретный ингредиент

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Попкорн – это одна из самых популярных закусок в Бразилии, которую можно наслаждаться с любимым фильмом, на дружеской встрече или просто для утоления голода. А если добавить к нему творожный сыр, получится настоящее кулинарное удовольствие. Попкорн с сыром – это простой и аппетитный рецепт, который отлично подойдет для спонтанного перекуса или домашнего праздника!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина

Идеальная закуска для любого случая

Хотите узнать, как приготовить этот вкусный попкорн? Читайте полное пошаговое руководство, которое обязательно понравится вам и вашим близким.

Ингредиенты:

Творожный сыр Коальо (по вкусу)

Соль (по вкусу)

Масло для жарки и приготовления попкорна

Попкорн

Приготовление:

Приготовление этого необычного попкорна – проще простого, утверждают редакторы tudogostoso.com.br.

Нарежьте творожный сыр на небольшие кубики, чтобы он стал хрустящим и аппетитным после жарки. Положите кубики в миску или банку и щедро посыпьте солью. Плотно закройте банку и оставьте сыр мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа. Пока сыр маринуется, приготовьте попкорн привычным способом. Разогрейте сковороду с маслом. Добавьте попкорн и накройте крышкой. Периодически встряхивайте сковороду, чтобы кукуруза равномерно лопалась и не пригорала. Когда интервалы между хлопками сократятся, снимите с огня, чтобы попкорн не сгорел. Готовый попкорн отложите в сторону. Достаньте маринованный сыр из холодильника и промойте кубики, удаляя лишнюю соль. Разогрейте масло в сковороде. Обжарьте кубики сыра до золотистого цвета и хрустящей корочки – это займет всего несколько минут. Смешайте хрустящий сыр с попкорном.

Сочетание солоноватого вкуса сыра и хрустящей текстуры попкорна подарит вам незабываемое удовольствие!

Уточнения

Попкорн (англ. popcorn, от popped corn, досл. : «выстрелившая (хлопнувшая) кукуруза (зерно)») или воздушная кукуруза — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.

