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Арбузный сэндвич, который взорвал соцсети: откройте для себя новый гастрономический тренд!

Сэндвич с сыром фета и арбузом: пикантная закуска, которая покорила интернет
2:19
Еда

В эпоху креативных кулинарных экспериментов в социальных сетях появляется всё больше необычных рецептов, которые удивляют своей простотой и вкусом. Один из таких рецептов — сэндвич с арбузом и сыром фета.

Арбус и сыр
Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбус и сыр

Сэндвичи — это универсальное блюдо, которое можно готовить в любое время дня. Но иногда хочется чего-то нового и необычного. Именно таким и стал сэндвич с арбузом, который быстро набрал популярность в соцсетях.

Вместо традиционного хлеба в этом рецепте используются два толстых ломтика арбуза. Между ними кладётся сыр фета. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить листья салата, рукколы или другие овощи, а также различные соусы и специи.

Сочетание сладкого арбуза и пикантного сыра фета создаёт неповторимый контраст вкусов, который покорил сердца многих гурманов. Идею этого сэндвича популяризировал создатель контента Саймон Аушер, который поделился своей версией в социальных сетях.

Если вы хотите попробовать этот необычный сэндвич дома, TudoGostoso подготовил для вас пошаговое руководство.

Рецепт сэндвича с арбузом

Ингредиенты:

  • 2 толстых ломтика арбуза (примерно 1,5-1,6 см толщиной)
  • &frac12 ломтика сыра фета или любого другого сыра по вкусу
  • 1 горсть рукколы или листьев салата
  • 1 столовая ложка песто
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отрежьте два толстых ломтика арбуза. Лучше выбрать ровные и гладкие кусочки, чтобы было удобнее собирать сэндвич.
  2. Слейте жидкость с сыра фета и нарежьте его на кусочки, примерно равные по размеру ломтикам арбуза.
  3. Намажьте один ломтик арбуза столовой ложкой песто.
  4. Положите сверху несколько листьев рукколы или салата.
  5. Поместите кусочек сыра фета на зелень.
  6. Накройте вторым ломтиком арбуза, как в обычном сэндвиче.
  7. Приправьте сэндвич солью по вкусу.

Этот необычный сэндвич не только удивит вас своим вкусом, но и порадует глаз ярким и аппетитным видом. Попробуйте приготовить его и убедитесь сами!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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