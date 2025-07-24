Вкусный омлет за 5 минут: как приготовить в кружке в микроволновке — секреты идеального обеда

Как сделать омлет в микроволновке: необычный способ для быстрого перекуса

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — это универсальное блюдо, которое подходит для любого времени суток: завтрака, обеда, перекуса или ужина. Он не только вкусный, но и сытный, а также позволяет экспериментировать с различными ингредиентами и специями.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Но знаете ли вы, что омлет можно приготовить в микроволновке и подать в кружке? Это звучит необычно, но на самом деле получается очень вкусно. Давайте узнаем, как это сделать.

Рецепт омлета в кружке на микроволновке

Ингредиенты:

2 яйца

2 столовые ложки молока

1/2 столовой ложки растительного масла

3 ломтика сыра

2 ломтика ветчины или грудки индейки

1/4 помидора

Соль, черный перец и зелень (например, петрушка) по вкусу

Приготовление:

В кружку или другую подходящую для микроволновки посуду разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой до однородности. Добавьте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте, чтобы масло полностью растворилось. Нарежьте сыр, ветчину или индейку и помидор. Добавьте их к яичной смеси и аккуратно перемешайте. По вкусу приправьте солью, черным перцем и зеленью. Поставьте кружку в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Если омлет не приготовился, прогрейте ещё от 30 секунд до 1 минуты, пока он не станет плотным и однородным.

Вот и всё! Ваш вкусный омлет готов. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, заменяя их на те, которые есть у вас под рукой, напоминает tudogostoso. com.br. Это отличный способ быстро и сытно перекусить в любое время дня.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

