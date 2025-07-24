Омлет — это универсальное блюдо, которое подходит для любого времени суток: завтрака, обеда, перекуса или ужина. Он не только вкусный, но и сытный, а также позволяет экспериментировать с различными ингредиентами и специями.
Но знаете ли вы, что омлет можно приготовить в микроволновке и подать в кружке? Это звучит необычно, но на самом деле получается очень вкусно. Давайте узнаем, как это сделать.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вот и всё! Ваш вкусный омлет готов. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, заменяя их на те, которые есть у вас под рукой, напоминает tudogostoso. com.br. Это отличный способ быстро и сытно перекусить в любое время дня.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?