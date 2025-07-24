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Вкусный омлет за 5 минут: как приготовить в кружке в микроволновке — секреты идеального обеда

Как сделать омлет в микроволновке: необычный способ для быстрого перекуса
1:47
Еда

Омлет — это универсальное блюдо, которое подходит для любого времени суток: завтрака, обеда, перекуса или ужина. Он не только вкусный, но и сытный, а также позволяет экспериментировать с различными ингредиентами и специями.

Омлет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Но знаете ли вы, что омлет можно приготовить в микроволновке и подать в кружке? Это звучит необычно, но на самом деле получается очень вкусно. Давайте узнаем, как это сделать.

Рецепт омлета в кружке на микроволновке

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки молока
  • 1/2 столовой ложки растительного масла
  • 3 ломтика сыра
  • 2 ломтика ветчины или грудки индейки
  • 1/4 помидора
  • Соль, черный перец и зелень (например, петрушка) по вкусу

Приготовление:

  1. В кружку или другую подходящую для микроволновки посуду разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой до однородности.
  2. Добавьте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте, чтобы масло полностью растворилось.
  3. Нарежьте сыр, ветчину или индейку и помидор. Добавьте их к яичной смеси и аккуратно перемешайте.
  4. По вкусу приправьте солью, черным перцем и зеленью.
  5. Поставьте кружку в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Если омлет не приготовился, прогрейте ещё от 30 секунд до 1 минуты, пока он не станет плотным и однородным.

Вот и всё! Ваш вкусный омлет готов. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, заменяя их на те, которые есть у вас под рукой, напоминает tudogostoso. com.br. Это отличный способ быстро и сытно перекусить в любое время дня.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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