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Секрет долголетия: почему завтрак на Никойе считается самым здоровым в мире — какой он

Как жители Никойи без труда живут 90 лет: откройте секрет их завтрака
3:21
Еда

Когда на полуострове Никойя в Коста-Рике часы показывают четыре утра, жители, известные своим долголетием, уже начинают готовить завтрак. Аромат свежесваренного кофе наполняет воздух, создавая атмосферу начала нового дня.

Лепёшка
Фото: openverse.org by theimpulsivebuy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лепёшка

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия и автор книги о "голубых зонах", считает завтрак на Никойе одним из ключевых факторов здоровья и долголетия местных жителей.

Простота рациона Никойи удивляет: он состоит из свежих и натуральных продуктов, без полуфабрикатов. Это один из главных секретов долгой жизни в регионе, который можно назвать самым здоровым завтраком в мире, сообщает exame.com.

Что съесть на завтрак, чтобы прожить дольше?

Согласно Бюттнеру, завтрак на Никойе включает лепёшки никстамал — кукурузное тесто, замоченное и обжаренное с древесной золой или известью, а затем приправленное фасолью, болгарским перцем, рисом, луком и зеленью. Кофе, обжаренный и смолотый вручную местными жителями, дополняет трапезу.

Этот завтрак не только вкусен, но и полезен. Он содержит сложные углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают стабильный уровень энергии в течение дня. Рис и бобовые богаты магнием, железом, кальцием и калием, важными для здоровья.

Белки в блюде обеспечивают длительное чувство сытости, снижая вероятность перекусов. Тортилья содержит витамины группы B, которые помогают бороться с признаками старения.

Секрет долголетия: более 80 лет жизни

Дэн Бюттнер посвятил последние 20 лет изучению регионов, где люди живут дольше всех и сохраняют высокое качество жизни. Помимо Никойи, среди них — Сардиния (Италия), Икария (Греция), Окинава (Япония) и Лома-Линда (США).

Общей чертой всех этих регионов является их питание, основанное на местных продуктах и простых способах приготовления. В отличие от западной диеты, богатой ультра-обработанными продуктами, здесь предпочитают натуральные и свежие блюда.

Однако секрет долголетия на Никойе не только в еде. Лёгкая физическая активность, крепкие социальные связи и структурированный распорядок дня, включающий время для отдыха и общения с природой, также играют важную роль. В отличие от городов, где жизнь полна стресса и суеты, Никойя предлагает гармоничный образ жизни, где общение и забота о себе имеют первостепенное значение.

Сочетание здорового питания, активного образа жизни и тесных социальных связей позволило жителям Никойи достичь рекордной ожидаемой продолжительности жизни — более 90 лет.

В современном мире, где удобство часто ставится выше здоровья, мы можем извлечь важный урок из жизни жителей Никойи. Долголетие зависит не только от генов, но и от ежедневных привычек, которые мы формируем. Завтрак на Никойе — это не просто еда, а символ того, как простой и естественный образ жизни может стать ключом к здоровью и долголетию.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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